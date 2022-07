Diccionario sentimental de Roma: los 12 imprescindibles

1. Coliseo

Colosseo (it). Amphitheatrum Flavium (lat)

Es imposible hablar de Roma sin hablar del Coliseo. Roma debe su prestigio al hecho de que el Coliseo sigue en pie. Lo que ocurre es que, por alguna razón, a mí no me acaba de gustar. Todavía desprende efluvios un poco siniestros. Cuando estaba escribiendo Roma desordenada me planteé la provocación de ser el primer autor que escribe un libro de Roma sin decir una palabra sobre el Anfiteatro Flavio, que es su nombre oficial. Afortunadamente, desistí de esa tontería. Lo que acabó de convencerme de que debía hablar de él es que a mis hijos pequeños les entusiasma. Y, por ello, a mí también.

2. Templete de Bramante

Tempietto di San Pietro in Montorio (it)

Es un lugar muy especial para mí por varias razones. La primera porque, en mi opinión, se trata del monumento pequeño más bello del mundo. Es un tempietto que los Reyes Católicos de España encargaron a Bramante para conmemorar el nacimiento de su hijo Juan. Lo que hace Bramante es algo revolucionario para la época: recupera las formas clásicas. Lo concibe como una especie de boceto de lo que luego será la cúpula de San Pedro. La segunda razón por la que me es muy querido es porque está custodiado por la Real Academia de España. Durante mi estancia en la embajada tuve un acceso privilegiado a la Academia y allí fui feliz.

3. Santa Cecilia

Basilica di Santa Cecilia in Trastevere (it)

Hay cuatro Romas: la de los Césares, la de los Papas, la de Mussolini y la de la periferia —asociada con Pasolini—. Debería haber una quinta Roma: la medieval. Mussolini fue quien la destruyó porque quería que su Roma conectara directamente con la Roma Imperial. La Roma medieval no es evidente; alguien te la tiene que descubrir. Una visita obligada es Santa Cecilia, en Trastévere. Tiene frescos medievales de gran interés. Pero sobre todo, encontrará la escultura de Santa Cecilia, de Stefano Maderno. No es medieval, es barroca, pero desprende tal ternura que, a pesar de ser de mármol, da la impresión de que si la tocas, le harás daño.

4. El Gueto

Ghetto di Roma (it)

Conocer la historia de los judíos en Roma es conocer la historia de sus penalidades. Seguramente son la primera comunidad de la diáspora judía, que trae Pompeyo a Roma después de la destrucción del Templo de Jerusalén (63 d. C.). Por lo tanto son más romanos que nadie. Sin embargo, vivir en la capital del catolicismo no fue fácil para ellos. Durante el Holocausto del siglo XX, por ejemplo, fue escenario de una horrible saca de judíos por parte de los nazis. Sin embargo, hoy es una zona llena de encanto, muy tranquila y luminosa. La Sinagoga es una visita recomendada. Y muchos romanos acuden al gueto para comer, porque su oferta gastronómica es abundante y de calidad. De hecho, muchos de los platos típicos romanos tienen un origen judío.

5. ʻLa Vocación de San Mateo’

Vocazione di San Matteo (it)

Roma es Caravaggio. Y Caravaggio es Roma. En Roma hay seis obras de Caravaggio que el visitante puede ver en diferentes iglesias. La más impresionante de todas ellas es La vocación de San Mateo, que se encuentra en San Luis de los franceses. Describe la escena en la que Jesús entra en una estancia en la que se recolectan impuestos. Jesús señala a Leví, el publicano, diciéndole: “Sígueme”. Este hombre incrédulo más tarde se convertirá en San Mateo. El cuadro es el perfecto ejemplo de la técnica más popular de Caravaggio: el claroscuro.

6. La Garbatella

Garbatella (it)

Roma es una ciudad de barrios. Fuera del centro histórico recomiendo un paseo por la Garbatella. Es uno de esos barrios construidos a principios del siglo XX con la mejor de las intenciones. Responde al modelo de Ciudad Jardín, se trata de pequeños chalés para obreros de un barrio industrial que se quería construir al lado, en el distrito Ostiense. Las casas son preciosas, con pequeños detalles art déco. Es muy conocido porque aparece en las primeras escenas del largometraje Caro Diario, de Nanni Moretti, en las que disfruta del innegable encanto del barrio mientras lo recorre en Vespa.

7. El Panteón

Pantheon (it). Pantheum (lat)

¿A quién no le gusta el Panteón? Es el edificio perfecto. Construido en el siglo II durante el gobierno de Adriano, mantiene en el friso el nombre de Agripa, que encargó el antiguo templo sobre el que se erigió. Aunque es un acto de vandalismo, el hecho de que le arrancaran los bronces del frontispicio para fundir el baldaquino de Bernini ha acabado siendo una bendición. En mi opinión, fija sus formas geométricas y lo hace aún más bello. Además tiene esa característica mágica que hace que el visitante, se sitúe donde se sitúe, siempre tiene la sensación de estar en el centro. Hay un crítico de arte que afirma que su perfección queda desmentida por un único detalle: tiene puerta.

8. La Cúpula de la Basílica de San Pedro

Cupola di San Pietro (it)

No me interesa tanto la basílica en sí, sino la cúpula. La basílica fue muy criticada por los cambios de planes durante su construcción. La idea inicial era que tuviera una cruz griega, pero finalmente se optó por una nave larga, de cruz latina. Ese cambio alteró el impacto que habían planificado Miguel Ángel y Bramante. Es una opinión común el que la basílica está fuera de proporción. Efectivamente, cuando el visitante entra, tiene la impresión de que es demasiado grande. Pero el copulone, como dicen los romanos, es algo magnífico. Al contemplarla al tramonto, recortada sobre el cielo, la cúpula pierde algo de su tridimensionalidad y se asemeja a los recortables que nos hacían felices de niño.

9. Coliseo cuadrado

Colosseo Quadrato (it)

Hay un paseo que siempre sorprende al visitante y que nunca decepciona: el distrito fascista de la ciudad, conocido como EUR (Esposizione Universale Roma). Los urbanistas y arquitectos de Mussolini querían que este barrio albergara la exposición universal de 1942 —que finalmente no se celebró a causa de la Segunda Guerra Mundial—. No obstante, algunos edificios sí se llegaron a construir. Aunque el fascismo sea una ideología siniestra, algunos de sus edificios tienen una belleza hipnótica. Es un itinerario poco conocido. Al menos hay que ver dos edificios: el Colosseo Quadrato y el Palacio de Congresos de Adalberto Libera, uno de los edificios más bonitos del racionalismo europeo.

10. Borromini vs Bernini

Borromini contro Bernini (it)

Hay un lugar común en Roma que es el enfrentamiento entre dos genios: Francesco Borromini y Gian Lorenzo Bernini. Al ser coetáneos y artistas es difícil no compararlos. En la calle Via del Quirinale se aprecia fácilmente ese enfrentamiento. Bernini, que es más conocido por su faceta escultórica, es el arquitecto de Sant'Andrea al Quirinale, una iglesia elegantísima. El problema es que si avanzas 500 metros por la misma calle te encuentras con San Carlo alle Quattro Fontane, conocida popularmente como San Carlino, de Borrimini. Y la belleza de esta pequeña iglesia te deja sin respiración.

11. Santa Sabina

Basilica di Santa Sabina all'Aventino (it)

¿Cuál es la iglesia más bonita de Roma? Parece una pregunta imposible. Pero yo me atrevo a dar una respuesta: Santa Sabina, en el Aventino. Es una iglesia paleocristiana que conserva la planta de la vieja basílica romana. Es de una belleza difícil de describir. Tiene dos cosas que aumentan su atractivo. Primero: en su puerta de madera de ciprés está la primera representación de Cristo crucificado. Y segundo: es paredaña con el Jardín de los naranjos, también conocido como Parque Savello, donde se encuentran las mejores vistas de Roma.

12. Via Veneto

Via Vittorio Veneto (it)

Roma tiene calles muy bonitas. Pero elegante, de verdad, solo Via Veneto. Tiene un trazado muy grácil: sube en eslalon, pasa por una meseta, vuelve a subir... Durante unos años fue la capital de la mundanidad y de la bohemia internacional. Cuando París había dejado de serlo y Nueva York aún no se había postulado, todo el glamour del mundo se concentró en esa calle. Además, está muy vinculada con los rodajes de los largometrajes estadounidenses. En realidad, el largometraje de Fellini La Dolce Vita se iba a llamar Via Veneto.