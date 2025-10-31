El día que México guía a las almas de regreso a casa: así es el Día de Muertos en Michoacán

A 30 kilómetros hacia el este, Cuanajo destaca por sus grandes ebanistas. Un oficio presente, en forma de caballos de madera, hasta en los altares. Así lo compruebo cuando acompaño a dos chicos que portan un caballito tallado por vías empedradas hasta el homenaje más grande e inesperado de este pueblo. Una calle entera cerrada, un enorme escenario en el que actúa una banda y un patio ocupado por un colosal altar adornado con ofrendas, fotografías, flores y velas. La familia recibe con orgullo, y con un vaso de mezcal, a todos los que atravesamos la puerta de su hogar. Entre los improvisados huéspedes se encuentran Takashi y Wesley, jóvenes llegados desde Japón y Shanghái atraídos por Coco. “Es más impresionante que en la película”, reconocen aún incrédulos de lo que están viviendo. Precisamente la televisión japonesa fue invitada hace años a conocer el Día de Muertos, pero declinaron la propuesta asegurando que no querían hacerse eco de un festejo morboso y tétrico. Cuando finalmente aceptaron, quedaron sorprendidos al entender la magnitud de esta celebración de vida y muerte. Al salir del patio de la familia Rosas, justo al otro lado de la calle, me quedo observando una funeraria mientras que unas niñas arrojan flores sobre mi cabeza. ¡Qué paradoja es la muerte tan cerca y normalizada y, a la vez, tan llena de vida! Esa frontera entre ambos mundos sigue disipándose en esta noche mística.