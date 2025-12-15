Destinos para viajar diferente en 2026
Un viaje distinto para cada estación: propuestas con alma local, lejos de las multitudes y con el ritmo que cada viajero necesita
La forma de viajar está cambiando: más pausada, más consciente y más conectada con las culturas locales. Por ello, la elección del destino se vuelve casi tan importante como la forma de viajar.
Frente al turismo de masas y los itinerarios prefabricados, una nueva generación de viajeros busca experiencias más auténticas, adaptadas a sus intereses y con impacto positivo en las comunidades que visitan. Así, este nuevo año que tenemos por delante se presenta como una oportunidad para repensar el mapa y explorar lugares que invitan a mirar el mundo desde otra perspectiva. ¿Estás pensando en dónde viajar en 2026? ¡Te lo contamos a continuación!
Evaneos, empresa especializada en viajes a medida organizados directamente con agencias locales, ha elaborado una selección de doce destinos recomendados para hacer a lo largo del año, cuatro por estación.
En la guía “Dónde ir en 2026” encontrarás propuestas para cada estación, con rutas fuera de temporada, menos masificadas y pensadas para un impacto positivo real.
Cada propuesta está pensada para alejarse de las rutas convencionales y fomentar una relación más cercana con los lugares visitados. Os presentamos cuatro de estos viajes, pero se puede descargar la guía completa para descubrir las doce sugerencias en detalle.
Sudáfrica: naturaleza y calma en pleno invierno
Mientras en el hemisferio norte el frío avanza, el sur ofrece una alternativa llena de vida. Sudáfrica, en pleno verano austral, invita a recorrer el mítico parque Kruger sin prisas, ver cachorros de león jugar al amanecer o compartir un paseo entre baobabs y acacias gigantes.
Pero más allá del safari, el país sorprende con playas salvajes, ciudades vibrantes (como Ciudad del Cabo) y pequeños pueblos como Santa Lucía, donde los hipopótamos caminan libremente al caer la noche.
Viajar en esta época permite aprovechar temperaturas suaves y una naturaleza en su máximo esplendor en una ruta pensada para quienes buscan combinar aventura y contemplación.
Perú: primavera entre ruinas, selva y cocina viva
A medida que el clima se templa, la primavera convierte Perú en un destino ideal para los amantes de los contrastes: desde las alturas del Valle Sagrado hasta la humedad amazónica, el país se despliega como un mosaico cultural y natural que permite recorrer caminos ancestrales, dormir suspendido en cápsulas de cristal sobre los Andes o aprender a cocinar pachamanca en comunidades locales. Lima, con su efervescencia gastronómica, ofrece otra forma de conocer el país: a través de los sabores.
Lejos del turismo acelerado, Perú se descubre mejor con tiempo, calma y apertura.
Jordania: desierto, arquitectura milenaria y encuentros reales
En invierno, Jordania ofrece una mezcla de historia, paisajes sobrecogedores y hospitalidad inolvidable. Dormir en una tienda en pleno Wadi Rum, despertar con la luz rosada del desierto y caminar por senderos como Um Feecheh o Siq Al Bura convierte cada día en una aventura.
Pero hay más: la recolección de aceitunas en Ajlun, los banquetes familiares con mansaf casero y el hechizo innegable de Petra, que se revela al final de un desfiladero como un escenario de leyenda.
Además, el mar Muerto permite flotar sin esfuerzo o probar baños de barro con propiedades únicas. Viajar en esta época significa evitar multitudes y disfrutar de temperaturas suaves en una ruta diseñada para reconectar con lo esencial.
Indonesia: otoño entre volcanes, arrozales y artesanos
Cuando termina la temporada alta, Indonesia se transforma en un paraíso sereno para quienes buscan autenticidad. Bali, Java o Sumba ofrecen paisajes impresionantes y encuentros significativos: talleres de artesanía, ceremonias compartidas, paseos en bicicleta por campos de arroz y amaneceres sobre cráteres humeantes.
Un viaje en profundidad, pensado para dejar huella en ambos sentidos.
Una nueva forma de viajar
Viajar no es solo desplazarse, sino también decidir cómo hacerlo. Evaneos ha construido su modelo en torno a esta idea: ofrecer viajes personalizados, organizados por expertos que viven en el destino y conocen cada rincón más allá de los mapas. A través de su plataforma, los viajeros pueden diseñar su itinerario ideal, en función de sus gustos, su ritmo y su presupuesto, sin intermediarios ni paquetes estándar. Todo se adapta: el tipo de alojamiento, las actividades, los guías, los transportes y hasta el grado de aventura.
Evaneos propone una forma distinta de viajar: itinerarios a medida, contacto directo con expertos locales y experiencias que respetan el ritmo y la identidad de cada destino.
Además, la empresa trabaja solo con agencias locales que cumplen criterios de calidad, seguridad y sostenibilidad, lo que garantiza una experiencia cuidada y responsable.
Un dato clave: el 85 % del coste del viaje se queda en destino, favoreciendo el desarrollo de las economías locales y reduciendo el impacto ambiental asociado a modelos turísticos más masivos. Porque el enfoque de Evaneos no se limita a facilitar viajes personalizados. También promueve un turismo más justo y transformador.
Desde 2024 colabora con Planeterra, una ONG que conecta a los viajeros con proyectos gestionados por cooperativas y empresas sociales locales. Esto permite conocer un país desde dentro, y hacerlo contribuyendo directamente a la mejora de las condiciones de vida de quienes lo habitan.
Los destinos propuestos para 2026 responden a esta visión: lugares menos transitados, fuera de temporada alta, donde el encuentro con lo auténtico es posible y donde cada viaje puede ser una experiencia personal, cultural y humana. La lista completa incluye otros países igual de sorprendentes que puedes descubrir descargando la guía completa.
Viajar de forma responsable puede ser el mayor lujo. Y la clave no está solo en llegar, sino en cómo elegimos hacerlo.
Síguele la pista
Lo último