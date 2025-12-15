Destinos para viajar diferente en 2026

Viajar no es solo desplazarse, sino también decidir cómo hacerlo. Evaneos ha construido su modelo en torno a esta idea: ofrecer viajes personalizados, organizados por expertos que viven en el destino y conocen cada rincón más allá de los mapas. A través de su plataforma, los viajeros pueden diseñar su itinerario ideal, en función de sus gustos, su ritmo y su presupuesto, sin intermediarios ni paquetes estándar. Todo se adapta: el tipo de alojamiento, las actividades, los guías, los transportes y hasta el grado de aventura.