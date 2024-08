Estos destinos turísticos están a punto de desaparecer.

Y luego están los destinos turísticos de invierno. El calentamiento global está afectando de manera directa e indirecta a la cantidad de nieve de las estaciones de esquí y a la morfología de infinidad de glaciares. Para que te hagas una idea, “un estudio de la Unesco mostró que los glaciares situados en 50 sitios del Patrimonio Mundial están retrocediendo a un ritmo alarmante desde los años 2000 debido a las emisiones de CO 2 ”. Cabe la posibilidad de que en un futuro no muy lejano los glaciares sean estructuras mitológicas casi imposibles de ver. En África queda uno y está perdiendo 58.000 millones de toneladas de hielo anualmente. No hay demasiado tiempo.