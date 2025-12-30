Estos son los 5 destinos que tienes que visitar para poder decir que conoces Asia
Tan grande como diverso, este fascinante continente palpita entre extremos. Te contamos cinco viajes que concentran toda la esencia asiática.
Imagina aterrizar en un paisaje hecho de verdes promontorios de roca caliza y arropado por aguas magnéticas en tonos turquesa. ¿Qué tal hacerlo en una vibrante ciudad donde tradicionales templos conviven con modernos rascacielos? Estos fascinantes contrastes perfilan la personalidad de Asia. Montaña y playas, espiritualidad y modernidad. El continente palpita entre extremos, pero siempre con un denominador común, sus montañas. Y es que, con un 40% de su superficie formada por cordilleras, Asia es el continente más montañoso del planeta. Tal vez este sea el motivo por el que tantas culturas nacieron aquí, ante montañas sagradas.
Demasiado grande y diverso como para conocerlo en un solo viaje, es conveniente visitar el continente con tiempo y por partes. Para lanzarse a él y que la experiencia se eleve a otro nivel, nada como contar con la ayuda de una visión experta, partiendo de un itinerario diseñado a medida y sin catálogo, como los que trazan desde Directia Travel después de una charla con futuros viajeros. Esta agencia, especializada exclusivamente en Asia, nos recomienda experiencias únicas en estos cinco destinos icónicos que cualquier viajero debería visitar al menos una vez en la vida.
Tailandia: la puerta a Asia
Para muchos, Tailandia se traduce como su primera experiencia con Asia. Un viaje que marcará su relación con el continente y será el primero de muchos.
El país, ubicado en el Sudeste Asiático, combina exotismo, accesibilidad y gran riqueza cultural. Para empezar a tomar contacto con él, nada como hacerlo en Bangkok. La capital conquista con sus templos dorados, mercados flotantes, modernos centros comerciales y una energía arrolladora.
Para profundizar en la autenticidad tailandesa habrá que dirigirse a Chiang Mai y Chiang Rai, al norte del país. Entre verdes colinas, aguardan templos y pueblos que conservan intacta su cultura. Al sur, en cambio, podrás bañarte en playas paradisiacas como las de Krabi o Phuket. Ningún viaje a Tailandia está completo sin degustar su gastronomía, y para ello, cualquier lugar del país será buena opción.
La actividad propuesta por Directia Travel en Tailandia
Duerme en medio de la jungla en una cabaña flotante sobre un lago. Una estancia que se puede combinar travesías en canoa, excursiones bajo árboles gigantes y avistamiento de elefantes que viven en libertad.
Vietnam: un vergel donde el caos y la cultura se dan la mano
Vietnam es uno de los países que calan profundo en aquel que lo visita. Su naturaleza impacta desde el primer momento, destacando lugares como la bahía de Halong, con sus numerosos islotes kársticos alzándose sobre el agua.
Otro de sus paisajes icónicos está coloreado por los verdes de los arrozales de Sapa, que descienden por las montañas del norte del país.
Si quieres impregnarte de la cultura vietnamita, no dudes en visitar Hanoi y Ho Chi Mihn. Más tranquilas son Hue y Hoian, en el centro de Vietnam.
La actividad propuesta por Directia Travel en Vietnam
Para salir de los recorridos masificados, nada como viajar en privado en una embarcación tradicional.
Japón: tradición y modernidad en un mismo viaje
Japón se caracteriza por su belleza y armonía, cualidades presentes en la naturaleza que se desborda por cada uno de sus rincones, pero también en las prisas de grandes urbes como Osaka o Tokio, en sus transitados pasos peatonales o en sus laberínticas estaciones.
Otro rasgo fundamental de Japón es su excelente gastronomía, que podrás probar en cualquier establecimiento. Ya sea una taberna tradicional o un restaurante Michelin, la cocina nipona será éxito garantizado en tu viaje.
La actividad propuesta por Directia Travel en Japón
Alojarse ante las mejores panorámicas del Monte Fuji en un alojamiento tipo glamping.
India, un continente dentro de otro continente
Vibrante, intenso y puramente espiritual. India puede generar sentimientos encontrados, pero es un país incomparable y que merece la pena visitar al menos una vez en la vida.
Desde sus montañas sagradas, como el Himalaya, hasta las playas de Goa pasando por el Taj Mahal o por Varanasi para ser partícipe de la vida a orillas del Ganges. Este país es gigantesco, pero todos sus rincones están repletos de cultura y espiritualidad que harán que tu viaje resulte de lo más transformador.
La actividad propuesta por Directia Travel en India
Practicar yoga y meditación a orillas del Ganges al atardecer acompañados por maestros con años de experiencias.
Hospitalidad local para vivir Asia desde dentro
Una de las mejores formas de profundizar en la vida asiática es durmiendo en viviendas de familias locales. Vietnam, Tailandia, Sri Lanka o Indonesia son algunos de los países donde sus gentes abren su hogar para mostrar sus costumbres y cultura de primera mano. Desde la cocina tradicional a participar en tareas del campo o escuchar interesantes historias alrededor de una mesa.
