Estos son los 5 destinos que tienes que visitar para poder decir que conoces Asia

Demasiado grande y diverso como para conocerlo en un solo viaje, es conveniente visitar el continente con tiempo y por partes. Para lanzarse a él y que la experiencia se eleve a otro nivel, nada como contar con la ayuda de una visión experta, partiendo de un itinerario diseñado a medida y sin catálogo, como los que trazan desde Directia Travel después de una charla con futuros viajeros. Esta agencia, especializada exclusivamente en Asia, nos recomienda experiencias únicas en estos cinco destinos icónicos que cualquier viajero debería visitar al menos una vez en la vida.