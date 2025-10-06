5 destinos poco masificados de Europa para una escapada de fin de semana este otoño

Otoño no solo indica el final del verano, sino que también marca la vuelta a la rutina de muchísima gente. Por eso, encontrar un fin de semana en el que poder desconectar y escapar del día a día es casi una obligación. Si bien lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos de una destinación para evitar las aglomeraciones de gente puede que sea una casa rural aislada en medio de la montaña, todavía existen ciudades poco masificadas en las que podemos pasar un par de días tranquilos mientras descubrimos sus rincones más secretos. A continuación, os proponemos cinco ciudades para hacer una escapada este otoño.