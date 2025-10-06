5 destinos poco masificados de Europa para una escapada de fin de semana este otoño
Son perfectos para escapar del bullicio del día a día.
Otoño no solo indica el final del verano, sino que también marca la vuelta a la rutina de muchísima gente. Por eso, encontrar un fin de semana en el que poder desconectar y escapar del día a día es casi una obligación. Si bien lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos de una destinación para evitar las aglomeraciones de gente puede que sea una casa rural aislada en medio de la montaña, todavía existen ciudades poco masificadas en las que podemos pasar un par de días tranquilos mientras descubrimos sus rincones más secretos. A continuación, os proponemos cinco ciudades para hacer una escapada este otoño.
Burdeos, Francia
Situada en la costa atlántica al sur de Francia, a menudo se la conoce como “la perla de Aquitania”. Recibe también el apodo de “la Bella Durmiente”, en referencia a que antiguamente su centro histórico no estaban muy bien cuidados. En 2007, la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad, por su excepcional conjunto urbano monumental, un vestigio del Siglo de Oro de la ciudad.
Quizás lo más importante que uno debe visitar si se encuentra en Burdeos es su catedral, una impresionante iglesia de estilo gótico construida entre los siglos XI y XIV, y que forma parte del Camino de Santiago en Francia.
Otros puntos de interés de la ciudad comprenden el Gran Teatro, considerado uno de los más bonitos del mundo; la Puerta de Cailhau, una torre de estilo gótico-renacentista, construida en el siglo XV para celebrar la conquista del Reino de Nápoles por el Rey Carlos VIII; el Jardin Público, un espacio natural de 11 hectáreas que incluye un jardín botánico, el Museo de Historia Natural, y el conocido teatro de marionetas Guignol Guérin; o la Ciudad del Vino, el museo de vino más famoso del mundo.
Es interesante también un paseo por la orilla del río Garonne, ya que pasa por muchos de los puntos de interés turístico que hay en la ciudad.
Hamburgo, Alemania
Su nombre completo es “Ciudad libre y hanseática de Hamburgo”, cuyo origen está en la época en que formó parte de la Liga Hanseática y fue una ciudad imperial libre del Sacro Imperio Romano Germánico.
Ciudad portuaria ubicada a orillas del río Elba, fue prácticamente destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Se la conoce principalmente por sus canales, que se entrecruzan a través de sus calles. Navegando sus canales podemos descubrir la Speicherstadt, el distrito de almacenes más grande del mundo, declarado Patrimonio de la Humanidad gracias a su importancia histórica y arquitectónica.
Para estas fechas, resaltan además los más de diez mercados navideños que hay repartidos por la ciudad a partir de finales de noviembre. El más famoso de ellos es el que se encuentra en la Rathausmarkt, la plaza del ayuntamiento, un majestuoso edificio de estilo barroco.
Otros puntos de interés repartidos por la ciudad son la Iglesia de San Miguel, de estilo barroco; el parque Planten un Blomen, que alberga un invernadero tropical lleno de una vegetación exótica; o la Galería de Arte, con obras de Monet, Rembrandt y Picasso.
Manchester, Reino Unido
Otra ciudad con canales, los cuales fueron construidos durante los siglos XVIII y XIX. Gracias a ellos, la ciudad se convirtió en un modelo a seguir durante la Revolución Industrial, ya que poseía energía hidráulica.
Uno de sus mayores puntos de interés es la catedral, construida a principios del siglo XIII y remodelada tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. De estilo gótico, resaltan sobretodo su fachada y la sillería del coro.
Para los más aficionados a la lectura, en Manchester se halla la John Rylands Library, una biblioteca pública inaugurada en el año 1900 donde, además de todo tipo de manuscritos, papiros egipcios, libros antiguos, y alguna que otra primera edición de Dickens, contiene el llamado fragmento de San Juan, el fragmento original más antiguo del Nuevo Testamento. Por otro lado, la Chetham’s Library, la biblioteca pública más antigua del país, cuenta con más de 100.000 volúmenes.
El barrio de Castlefield, la antigua zona industrial, presenta una de las mayores mezclas de arquitecturas, pues en él podemos encontrar desde ruinas romanas, hasta rascacielos y edificios industriales. Otro barrio destacable es Chinatown, el segundo barrio chino más grande del Reino Unido, con su paifang (el arco de acceso), uno de los puntos más fotografiables de la ciudad.
Basilea, Suiza
Llena de contrastes, Basilea se eleva a orillas del Rin y es conocida como la capital cultural del país. Con su mezcla de tradición e innovación, destaca su casco histórico, donde hay edificios del siglo XV, a la vez que hay obras de arquitectos contemporáneos.
La catedral es quizás el edificio más emblemático de la ciudad. En su origen, a finales del siglo XI, tenía cinco torres, pero tras el terremoto de Basilea del 1356, tres de ellas fueron derrumbadas y las dos que existen hoy en día fueron reconstruidas.
Dando un paseo por las calles de la ciudad podemos descubrir muchos más puntos de interés, como el Mittlere Brücke, uno de los más antiguos sobre el Rin y por encima del cual pasa el tranvía; la Puerta Spalentor, una de las tres que se conservan de la antigua muralla; o uno de sus numerosos museos, como el Kunstmuseum, el de Jean Tinguely, o el de los Juguetes.
Bolonia, Italia
Fundada por los etruscos, recibe el sobrenombre de “la Ciudad Roja” por el color de sus casas y tejados. Para empezar a descubrirla es recomendable visitar la Piazza Maggiore, que mantiene el mismo aspecto que en el siglo XV y alrededor de la cual se erigen algunos de los edificios más simbólicos de la ciudad, como el Palacio Comunal, el Palacio del Podestá, La Basílica de San Petronio, el Palacio del Rey Enzo, o la fascinante Fuente de Neptuno.
En la Piazza di Santo Stefano, de origen medieval, se halla el complejo conocido como “las 7 iglesias”, formado por las cuatro iglesias que existen todavía hoy más tres otras que con el tiempo han ido desapareciendo.
La ciudad es conocida por sus portici, de los que se dice que existen más de 40 km. Su construcción se remonta a la edad media, con un diseño cuyo objetivo era aprovechar al máximo todos los rincones, además de proveer protección ante las inclemencias del clima.
Síguele la pista
Lo último