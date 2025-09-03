Es uno de los destinos de moda de Europa en septiembre: alojamiento por 10 euros y menú del día por 8

Sofía existe desde el siglo VIII a.C., ahí es nada. En su callejero se vislumbra que es la ciudad de los contrastes: lo mismo se encuentra uno con los decadentes edificios de la época comunista como con una arquitectura de vanguardia que descansa a los lados de sus avenidas ajardinadas. Igual podemos ir a comprar a los bulevares de lujo como a los mercadillos locales. Pero hay una parada imprescindible para todo viajero: la gran catedral de Alejandro Nevski, una maravilla neobizantina que, aunque solo existe desde 1912, tiene la solemnidad de quien ha contemplado la ciudad durante siglos.