Es uno de los destinos de moda en Europa en 2026: alojamiento por 25 euros, vuelos por 80 euros y menú del día por 15 euros
Esta ciudad a orillas del Adriático no para de atraer visitantes a cada año que pasa.
Ha llegado el 2026 y, con él, el momento de pensar qué destinos quieres descubrir a lo largo de este nuevo año, una tarea nada sencilla, pues el mundo es muy grande y nosotros muy pequeños. Pero, no te preocupes, aquí estamos nosotros para ayudarte a decidir.
A cada año que pasa, y como consecuencia del turismo de masas que cada vez se extiende más, es mucha la gente que se decide por visitar destinos menos concurridos, lugares todavía desconocidos por el gran público pero cuya belleza y oportunidades son inabarcables.
Uno de estos destinos en alza lo encontramos en la costa del mar Adriático, una pequeña ciudad conocida como “La Perla del Adriático”, y cuyo patrimonio histórico y cultural es de los más impresionantes que podemos encontrar.
La Atenas dálmata
En la zona más meridional de Croacia, a tocar de las fronteras con sus vecinas Bosnia y Herzegovina y Montenegro, se encuentra la hermosa Dubrovnik, una ciudad de tan sólo 40.000 habitantes erigida en una península de la costa de Dalmacia.
Una de las ciudades más bonitas de toda Europa, Dubrovnik está llena de rincones que merecen la pena ser visitados. Dejamos aquí una pequeña selección.
Murallas
La mejor opción para empezar a descubrir el centro histórico de la ciudad es hacerlo desde lo alto de sus murallas, las cuales rodean todo el recinto. Declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1979, fueron construidas a lo largo del siglo XII, y desde lo alto de ellas podrás disfrutar de las increíbles panorámicas de tejados naranjas, cúpulas de iglesias y aguas turquesa del Adriático que ofrece Dubrovnik.
Sus accesos los encontramos en la Torre de San Lucas y el Fuerte de San Juan, ambos en el lado sureste, y la Puerta de Pile, el más famoso de los tres.
Casco antiguo
Una vez en el interior del recinto amurallado son muchos los puntos de interés por descubrir. La arteria principal del centro histórico la encontramos en la calle Stradun, nada más cruzar la Puerta de Pile. Es en esta calle que encontrarás la fuente de Onofrio, el Convento Franciscano y la Iglesia de San Blas.
Siguiendo el recorrido de las calles llegarás hasta la Catedral de Dubrovnik, construida en el siglo XVIII en estilo barroco y de entrada gratuita. Detrás de la catedral se halla la Plaza Gundulic, a través de la cual llegarás hasta las escaleras de los Jesuitas, muy conocidas por su aparición en la serie Juego de Tronos.
De hecho, hay varios tours disponibles en la ciudad que recorren varios de los lugares que aparecieron en la serie, como la Torre Minceta, en un extremo de la muralla, la Fortaleza Lovrjenac o el Parque Gradac, ambos en el exterior de las murallas.
Fortaleza Lovrjenac
Llamada también la Fortaleza de San Lorenzo, esta fortificación se erige en lo alto de un acantilado de 37 metros de altura. Fue construida en el siglo XI con el objetivo de proteger la ciudad de incursiones enemigas. Para llegar hasta él hay que subir unas escaleras que parten de la pequeña bahía West Harbour que se encuentra junto al acantilado.
La fortaleza se caracteriza por su curiosa planta triangular, estructurada en tres niveles, y con unos muros de hasta doce metros de altura.
En la parte posterior de la fortaleza, a tan sólo cinco minutos a pie, se extiende el Parque Gradac, un gran espacio verde por el que dar un agradable paseo a la sobra de sus árboles.
Isla de Lokrum
A poco más de 500 metros del puerto, esta pequeña isla es la mejor opción si quieres huir del bullicio de la ciudad. Para llegar hasta ella tan solo hace falta subirse abordo de uno de los barcos que parten del puerto cada hora, y en un trayecto de menos de diez minutos ya estás allí.
Además del precioso entorno natural que configura la isla, aquí también se esconde un monasterio benedictino fundado en el siglo XI, así como unos jardines botánicos, hermosos caminos para hacer un poco de senderismo, y un pequeño restaurante.
Una estada de lujo
Son muchas las opciones de alojamiento disponibles en Dubrovnik, desde hoteles de la más alta categoría a coquetos apartamentos turísticos. Con estos últimos, hay la posibilidad de encontrar un alojamiento para dos personas a precios muy económicos, alrededor de los 30€ la noche.
Llegar hasta Dubrovnik desde España es bien sencillo, pues tiene su propio aeropuerto, al cual llegan aviones desde la mayoría de los principales aeropuertos españoles, y los precios (dependiendo de la época y el aeropuerto) pueden llegar hasta, tan sólo, los 35€.
El comer no es algo de lo que te debas preocupar, pues al tratarse de una ciudad mediterránea, los ingredientes base de su gastronomía son bastante parecidos a los de la cocina española. Así, podrás degustar platos tan típicos como el cevapi o la pljeskavica.
