Es uno de los destinos de moda en Europa en 2026: alojamiento por 25 euros, vuelos por 80 euros y menú del día por 15 euros

La mejor opción para empezar a descubrir el centro histórico de la ciudad es hacerlo desde lo alto de sus murallas, las cuales rodean todo el recinto. Declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1979, fueron construidas a lo largo del siglo XII, y desde lo alto de ellas podrás disfrutar de las increíbles panorámicas de tejados naranjas, cúpulas de iglesias y aguas turquesa del Adriático que ofrece Dubrovnik.