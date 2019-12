Destinos de lujo para cumplir con los propósitos de año nuevo

El ser humano pasa por diferentes etapas y momentos, y cada viaje tiene un significado distinto siendo muchas veces los hoteles el destino en sí, las “herramientas mágicas” que nos ayudan a experimentar sensaciones y emociones únicas. Con el comienzo del nuevo año, la lista de propósitos se vuelve más extensa, siendo la excusa perfecta para empezar de cero y resetear cuerpo y mente. A continuación descubre los hoteles de lujo perfectos que visitar durante el 2020 y cumplir con tus objetivos:

Un templo en Bali firmado por la cadena de lujo Four Seasons. Four Seasons Sayan es uno de los hoteles más exclusivos de la zona que nace con el objetivo de ofrecer a sus huéspedes una estancia de desconexión con la rutina con acceso directo a la paz de la naturaleza. Una manera de conectar con uno mismo. Bali es conocido por ser un destino holístico y espiritual donde el bienestar es la máxima expresión del lujo, y bajo esta premisa el Four Seasons Sayan se encarga de crear un ambiente de lujo y confort inigualable. Actividades que invitan experimentar el bienestar como un local pero con un toque de lujo, desde excursiones por la zona hasta un día como un agricultor de la zona.

Su retiro espiritual se inspira en la energía curativa de Ubud, la zona en la que se sitúa este resort, un viaje personal de descubrimiento hacia su bienestar en un paraje idílico. Además ha sido diseñado por Ibu Fera, un ex monje budista, y Faraaz Tanveer, un maestro de yoga, reiki y meditación consiguiendo como resultado un programa que incluye varias sesiones de meditación, clases de yoga, terapia de sonidos con cuencos de cristal…

Adare Manor ha sido elegido como el mejor hotel de Irlanda según los últimos World Travel Awards 2019. Y últimamente ha ganado aún más protagonismo desde que se supo que este espectacular enclave de estilo neogótico sería la sede de la Ryder Cup en 2026. En el corazón del condado de Limerick (Irlanda) está rodeado por preciosos jardines, senderos delimitados por grandes árboles y ruinas medievales que lo convierten en un paisaje digno de un cuento. Un total de 365 ventanas, 52 chimeneas, siete pilares de piedra y cuatro torres, que representan los días, las semanas y las estaciones que tiene un año.

Pero no solo destaca su campo de golf y es que este hotel es un refugio en el que se respira el cálido y cautivador ambiente de un país con una historia majestuosa, y ello se traduce en cada rincón del hotel. Su Spa La Mer es un viaje para los sentidos: La Mer Miracle Broth Experience, combina el tratamiento facial con el corporal a través del uso de sus cosméticos más icónicos y eficaces. Además en su carta destaca su masaje Coladh Samh (en irlandés “ sueño profundo) que ayuda con todos aquellos problemas vinculados al sueño. Comienza con una mezcla de presión y técnicas suecas, que equilibran el sistema nervioso y acaba con un tratamiento con una piedra de cerámica refrescante que hará que el cuerpo se relaje por completo.

Un destino idílico para esta temporada del año, sobre todo, si quieres asegurarte de cumplir con uno de tu seguros propósitos de año nuevo. Un centro de culto para importantes personalidades de todo el mundo que encuentran en Lanserhof Tegernsee, un nuevo punto de partida.

Algunos lo conocen como el destino détox o retiro wellness por excelencia desde que abrió sus puertas en 2014. Un resort médico, con más de 21.000 metros cuadrados, donde tecnología, experiencia y exclusividad se juntan para ofrecer una experiencia holística de ensueño, que basa su éxito en la terapia Mayr moderna que busca crear unos hábitos alimenticios correctos y fortalecimiento de la salud. Los médicos especialistas recomiendan una serie de tratamientos personalizados que se adapte a las necesidades de cada uno: masajes relajantes, tratamientos con algas o exfoliantes corporales… que se complementarán con actividades de todo tipo: clases de pilates, natación o terapias de acupuntura o reflexología.

En España, destaca SHA Wellness Clinic, referente, que desde hace años ha convertido la costa levantina como destino de bienestar donde la transformación desde dentro es el principal reclamo de las mujeres más exigentes que se ven cautivadas por la posibilidad de vivir más y mejor. El método Sha integra las terapias naturales más efectivas con una nutrición terapéutica que encuentran en la medicina occidental actual la gran aliada para unos resultados deseados, donde la medicina preventiva, genética y antienvejecimiento juegan un papel protagonista.

Nos trasladamos al cálido Caribe, concretamente al mejor resort fitness, BodyHoliday St. Lucía. Aprovecha su excelente ubicación, sobre la playa de arena blanca para ofrecer un sinfín de actividades diarias con las que mantener el cuerpo activo a la vez que ofrece todas las comodidades de un resort de lujo. Un santuario donde los tratamientos de relajación son los más destacados y aclamados por sus huéspedes, una manera de redescubrir una sensación de bienestar perdida. Un total de 33 cabinas donde su equipo de profesionales realizan desde los masajes y terapias tradicionales hasta los programas de vanguardia con los que “resetear” la salud.

Santorini es considerado por muchos un oasis terrenal, algo que cobra más sentido cuando descubre hoteles de lujo que resaltan aún más la belleza de este paisaje, como es el caso del Andronis Arcadia. Un total de 53 suites con vistas a un mar envolvente, el spa más grande de la isla y dos restaurantes de lujo que invitan a adentrarse en la cultura griega a través de los sabores más tradicionales.

El Spa ha sido creado en colaboración con la fundadora de la marca eco-friendly ILA, Denis Leicester, y la Dr. Zulia Frost, quiénes han desarrollado una prueba a través de la cual en tan solo 20 minutos con una muestra de cabello son capaces de realizar un examen de bienestar completo con el que diseñar un programa con consejos nutricionales y de estilo de vida basados en el nivel de estrés de cada uno.

Su masaje Beat The Blues Back, es ideal para aquellas almas, como ellos mismos dicen, “emocionalmente agotadas”. Un tratamiento nutritivo que tiene un efecto revitalizador sobre el sistema nerviosos que apuesta por la terapia de marma que ayuda a liberar la tensión acumulada sobre la columna vertebral.