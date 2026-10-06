Uno de los destinos más codiciados para una luna de miel: villas sobre el agua, tiburones ballena y 26 atolones tropicales

Si asomas la cabeza desde el hidroavión, Maldivas aparece como una sucesión de islas mínimas rodeadas por anillos de agua turquesa. Todavía no eres capaz de distinguirlo, pero abajo quedan los atolones de Ari, Baa, Malé, Raa o Lhaviyani. Unos son conocidos por sus tiburones ballena, otros, por las mantarrayas, el surf o la tranquilidad de sus arrecifes. Viajar a Maldivas empieza por decidir qué versión del archipiélago se quiere conocer.

Las minúsculas islas de Maldivas son un paraíso natural / Unsplash / Rayyu Maldives

Maldivas más allá de la playa: océano, bienestar, cultural local y buceo en el paraíso asiático

Sus más de 1.000 islas se distribuyen en 26 atolones naturales, pero solo una parte están habitadas o albergan hoteles. Cada isla-resort funciona como una unidad independiente, con sus propios restaurantes, arrecife, actividades y conexiones desde Malé. El alojamiento determina buena parte de la experiencia, desde las especies que pueden observarse hasta el tiempo necesario para alcanzar la ansiada habitación tras un largo itinerario.

Pero, ojo, viajar a Maldivas no tiene por qué limitarse a una sucesión de horas en la playa. Snorkel, buceo, kayak, pesca, navegación y visitas a islas locales pueden alternarse con spas, cenas privadas y villas sobre el agua. El archipiélago conserva su condición de gran destino para lunas de miel, pero también permite construir un viaje centrado en el océano, el bienestar o la cultura local. Todo depende del viajero.

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¿Qué atolón elegir para viajar a Maldivas?

De nuevo, depende de la experiencia que busquemos. El atolón de Ari es uno de los mejores lugares para nadar con tiburones ballena, presentes en sus aguas durante todo el año. También reúne puntos de buceo como Maaya Thila y Fish Head, además de islas con arrecifes accesibles directamente desde la playa.

Baa está reconocido como Reserva de la Biosfera por la UNESCO y alberga Hanifaru Bay. Entre junio y octubre, las mantarrayas se concentran en esta laguna para alimentarse, convirtiéndola en uno de los principales enclaves naturales del archipiélago. Los atolones de Raa y Lhaviyani presentan menor afluencia y buenas condiciones para practicar snorkel; en este último es frecuente observar tiburones nodriza y grandes bancos de peces.

Malé Norte y Malé Sur permiten reducir los tiempos de traslado desde el aeropuerto internacional. En Malé Norte se encuentra Himmafushi, conocida por sus olas entre marzo y octubre, mientras hoteles como Kurumba Maldives facilitan combinar descanso y excursiones. Gaafu, más remoto, está orientado a buceadores experimentados que buscan paredes profundas y grandes especies pelágicas.

Algunas de las islas de Maldivas son tan pequeñas que ni siquiera hay vegetación / Unsplash / Ahmed Yaaniu

¿Qué hacer en Maldivas (además de descansar)?

Las actividades acuáticas comienzan muchas veces en el propio arrecife del hotel. Tortugas, peces tropicales y tiburones pueden aparecer durante una salida de snorkel, mientras el buceo permite acceder a canales y fondos más profundos. En Hanifaru Bay, las mantarrayas son las protagonistas entre junio y octubre; en Ari, el gran reclamo es el tiburón ballena durante todo el año.

Pero, aunque las fotos que encontramos en Instagram parecen indicar que en Maldivas solo hay vida submarina, también hay formas de recorrer el archipiélago fuera del agua también. Los paseos en dhoni, la embarcación tradicional maldiva, suelen realizarse al atardecer y pueden incluir el avistamiento de delfines. La pesca con línea y anzuelo, las salidas en kayak y los picnics sobre bancos de arena que emergen con la marea baja son parte de la oferta para vivir un destino que es eminentemente marino, pero no solo submarino.

Visitar una isla habitada permite conocer calles de arena, talleres y formas de vida que es imposible atisbar desde los resorts. En la propia ciudad de Malé se pueden recorrer el mercado de pescado y fruta y las mezquitas; además de probar el mas huni, uno de los desayunos tradicionales del país. Al salir de las islas turísticas conviene respetar las costumbres musulmanas y vestir de manera adecuada.

La vida submarina de Maldivas es uno de sus principales atractivos / Unsplash / Rayyu Maldives

El paraíso de Maldivas: villas sobre el agua, restaurantes submarinos y bienestar

Las villas construidas sobre la laguna se han convertido en la imagen más reconocible de Maldivas. Algunas incorporan escaleras con acceso directo al mar; otras, piscinas privadas y terrazas orientadas al atardecer. A ellas se suman spas sobre el agua, cenas en la playa y restaurantes submarinos como el de You & Me Maldives.

Los hoteles utilizan estas condiciones para desarrollar propuestas cada vez más específicas. Uno de ellos es Four Seasons Maldives, que ha presentado recientemente ŪRJĀ, una isla dedicada a la naturopatía, la nutrición, el descanso y el bienestar personalizado, como ejemplo de una oferta que ya no se limita al masaje frente al mar.

De nuevo, la elección dependerá del motivo del viaje. Un resort para adultos, un hotel con un buen arrecife, una isla enfocada al buceo o un programa de bienestar responden a expectativas diferentes. Comparar únicamente la villa o la playa deja fuera factores importantes como las actividades, el régimen de comidas y el tipo de traslado.

Agua turquesa y naturaleza desbordante: puro Maldvias / Unsplash / Ahmed Yaaniu

¿Cuándo viajar a Maldivas?

Maldivas mantiene temperaturas de entre 25 y 31 °C durante todo el año, con el agua alrededor de los 27 °C. La temporada seca transcurre de diciembre a abril y ofrece menor humedad, más jornadas despejadas y buena visibilidad para practicar snorkel y buceo.

De mayo a noviembre aumentan los chaparrones y el mar puede estar más agitado, aunque las lluvias suelen ser breves e intensas. Este periodo coincide con la temporada de mantarrayas en Hanifaru Bay, por lo que el mejor momento también depende de la fauna y las experiencias buscadas.

Las villas sobre el agua son uno de los grandes atractivos de Maldivas / Unsplash / Ismail Mohamed Sovile

¿Cuántos días se necesitan para conocer Maldivas?

Una estancia de entre siete y diez días permite combinar descanso, snorkel, buceo y alguna excursión sin llenar cada jornada de actividades. Cuando el viaje incluye dos atolones o alojamientos diferentes, hay que añadir tiempo para las conexiones en lancha o hidroavión.

Maldivas: el paraíso del lujo asiático / Unsplash / Chelsea Gates

Cómo organizar un viaje a Maldivas

Organizar Maldivas por cuenta propia obliga a comparar atolones, resorts, regímenes de comidas y traslados. La distancia desde Malé influye tanto en el precio como en el tiempo de llegada, mientras que el arrecife, la fauna marina y las actividades disponibles cambian de una isla a otra. La elección del hotel debe partir del tipo de viaje, no únicamente de las fotografías de la habitación. Por ese motivo, Maldivas es un destino en el que resulta particularmente recomendable optar por el asesoramiento de un experto.

Club VIAJAR se ha unido con PANGEA para que, partiendo de la inspiración de los expertos de VIAJAR, puedas organizar viajes a tu medida con la atención excepcional de sus asesores. Un viaje al archipiélago puede centrarse en una villa sobre el agua, combinar dos atolones o incorporar buceo, bienestar y visitas a islas locales, pero el resultado final dependerá de tus intereses, tu presupuesto y tu disponibilidad.

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Las aguas turquesa de Maldivas son su gran protagonista / Unsplash / Ekmed Ali

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