Este país a un paso de España es uno de los destinos de 2026: con playas mediterráneas, yacimientos arqueológicos y una cultura muy llamativa

Es uno de los países con mayor diversidad cultural del mundo y se encuentra a tan solo 2 horas en avión.

El país a tan solo un par de horas de España que no puedes perderte este año
El país a tan solo un par de horas de España que no puedes perderte este año / gianliguori

Todos sabemos que España se caracteriza por su gran cultura, paisajes, monumentos, historia, gastronomía… pero una de sus principales cualidades es su perfecta ubicación geográfica. Al estar situada al sur de Europa y muy cerca de África, es el lugar de partida perfecto para conocer el mundo. En tan solo un par de horas puedes viajar a Italia, Turquía, Reino Unido o Marruecos, entre otros.

Uno de los países que debes conocer este 2026

Uno de los países que debes visitar este 2026

 / CJ_Romas

En concreto, hay un país en el norte de África con vuelos directos de aproximadamente 2 horas de duración desde Madrid y Barcelona que, por si fuera poco, cuenta con una costa mediterránea increíble y está lleno de historia. Si estás buscando un viaje para esta primavera, este es uno de los mejores destinos.

Del Sáhara al Mediterráneo

Este precioso país es Túnez, y es uno de los destinos más bonitos para visitar este año. Si buscas un país rico en diversidad, este es tu sitio. Aparte de tener una costa bañada por el Mar Mediterráneo maravillosa, un 40% de su territorio está cubierto por el impresionante desierto del Sáhara, el desierto cálido más grande del mundo.

Si viajas en primavera, encontrarás temperaturas de hasta 20º, por lo que no puedes perderte destinos como Hammamet, Monastir y Mahdia, ya que cuentan con playas preciosas bañadas por aguas cálidas. Si también te interesa el deporte, debes visitar Tabarka, el lugar perfecto para los amantes del buceo y el snorkel.

Costa de Túnez, África

Costa de Túnez, África

 / CJ_Romas

Una capital impresionante

Su capital se llama igual que el país, y no puedes irte de él sin haberle hecho una visita. La ciudad de Túnez cuenta con lugares como La Medina, el casco antiguo de la ciudad con monumentos como la Mezquita Zitouna; la Catedral de San Vicente de Paúl, construida a finales del siglo XIX; o el Museo Nacional del Bardo, donde encontrarás una de las mejores colecciones de mosaicos que has visto nunca.

Mosaico del Museo Nacional del Bardo, en Túnez

Mosaico del Museo Nacional del Bardo, en Túnez

 / Ucok

Una ciudad llena de historia

Aparte de una capital y naturaleza impresionantes, Túnez es el país de los yacimientos arqueológicos ya que cuenta con lugares como Dougga, una de las ciudades de la Antigua Roma mejor conservadas del continente africano; Bulla Reggia, con casas romanas subterráneas; o la ciudad de Cartago, la cual fue la gran rival de Roma en las Guerras Púnicas.

Cártago, Túnez

Cartago, Túnez

 / Tarzan9280

Toda la historia que ha vivido Túnez ha dado lugar al país tan diverso que es actualmente. Los cartaginenses, los romanos, los cristianos o los otomanos son solo algunos de los diferentes pueblos que han pasado por el país y que han dejado una gran herencia consigo. Por ello, Túnez es considerado uno de los países con mayor diversidad cultural del mundo.

África
España
Mediterráneo
tunez
Desierto del Sáhara

