Este país a un paso de España es uno de los destinos de 2026: con playas mediterráneas, yacimientos arqueológicos y una cultura muy llamativa

Su capital se llama igual que el país, y no puedes irte de él sin haberle hecho una visita. La ciudad de Túnez cuenta con lugares como La Medina, el casco antiguo de la ciudad con monumentos como la Mezquita Zitouna; la Catedral de San Vicente de Paúl, construida a finales del siglo XIX; o el Museo Nacional del Bardo, donde encontrarás una de las mejores colecciones de mosaicos que has visto nunca.