Este país a un paso de España es uno de los destinos de 2026: con playas mediterráneas, yacimientos arqueológicos y una cultura muy llamativa
Es uno de los países con mayor diversidad cultural del mundo y se encuentra a tan solo 2 horas en avión.
Todos sabemos que España se caracteriza por su gran cultura, paisajes, monumentos, historia, gastronomía… pero una de sus principales cualidades es su perfecta ubicación geográfica. Al estar situada al sur de Europa y muy cerca de África, es el lugar de partida perfecto para conocer el mundo. En tan solo un par de horas puedes viajar a Italia, Turquía, Reino Unido o Marruecos, entre otros.
En concreto, hay un país en el norte de África con vuelos directos de aproximadamente 2 horas de duración desde Madrid y Barcelona que, por si fuera poco, cuenta con una costa mediterránea increíble y está lleno de historia. Si estás buscando un viaje para esta primavera, este es uno de los mejores destinos.
Del Sáhara al Mediterráneo
Este precioso país es Túnez, y es uno de los destinos más bonitos para visitar este año. Si buscas un país rico en diversidad, este es tu sitio. Aparte de tener una costa bañada por el Mar Mediterráneo maravillosa, un 40% de su territorio está cubierto por el impresionante desierto del Sáhara, el desierto cálido más grande del mundo.
Si viajas en primavera, encontrarás temperaturas de hasta 20º, por lo que no puedes perderte destinos como Hammamet, Monastir y Mahdia, ya que cuentan con playas preciosas bañadas por aguas cálidas. Si también te interesa el deporte, debes visitar Tabarka, el lugar perfecto para los amantes del buceo y el snorkel.
Una capital impresionante
Su capital se llama igual que el país, y no puedes irte de él sin haberle hecho una visita. La ciudad de Túnez cuenta con lugares como La Medina, el casco antiguo de la ciudad con monumentos como la Mezquita Zitouna; la Catedral de San Vicente de Paúl, construida a finales del siglo XIX; o el Museo Nacional del Bardo, donde encontrarás una de las mejores colecciones de mosaicos que has visto nunca.
Una ciudad llena de historia
Aparte de una capital y naturaleza impresionantes, Túnez es el país de los yacimientos arqueológicos ya que cuenta con lugares como Dougga, una de las ciudades de la Antigua Roma mejor conservadas del continente africano; Bulla Reggia, con casas romanas subterráneas; o la ciudad de Cartago, la cual fue la gran rival de Roma en las Guerras Púnicas.
Toda la historia que ha vivido Túnez ha dado lugar al país tan diverso que es actualmente. Los cartaginenses, los romanos, los cristianos o los otomanos son solo algunos de los diferentes pueblos que han pasado por el país y que han dejado una gran herencia consigo. Por ello, Túnez es considerado uno de los países con mayor diversidad cultural del mundo.
