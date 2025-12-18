El destino al que viajan los ricos de Madrid en Navidad: un pueblo con casas de cuento, pistas de esquí y en mitad de los Alpes suizos

Hay otras estaciones de esquí en la zona, como St. Moritz o Aspen, que son muy similares, pero sin la tranquilidad y la discreción que se encuentra en Gstaad, una postal idílica de calidad y glamour. Este destino siempre ha sido un lugar de retiro para las celebrities, por sus casitas de madera sacadas de un cuento de los hermanos Grimm, pero no siempre en Navidad. Eso fue a partir de los años 60, cuando la revista Time lo eligió como el 'it place' de la aristocracia europea.