El destino al que viajan los ricos de Barcelona en Navidad: cenas privadas con chefs locales, villas frente al mar y conexión física y mental

Hay destinos que tradicionalmente se han asociado a los más ricos de Barcelona como Estados Unidos, el Caribe o algunas capitales europeas. Pero la experta afirma que todos estos han quedado ya fuera de la ecuación debido a la masificación. Ahora, uno de los destinos más solicitados son las islas Maldivas, el lugar donde las prisas y las preocupaciones desaparecen y la tranquilidad del océano Índico reina por encima de todas las cosas.