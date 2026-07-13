El destino más seguro del mundo para tu primer viaje sola con vuelos por 50 euros y alojamiento por 80: declarada Patrimonio de la Humanidad, tiene rutas de senderismo y cataratas impresionantes

Muchas veces perdemos la oportunidad de visitar nuestros lugares soñados por el simple hecho de que no encontramos a nadie que se anime a viajar con nosotras. Es por esto que tenemos que empezar a perder el miedo a viajar solas, emprender aventuras sin más compañía que nosotras mismas y por fin poder disfrutar completamente de aquellos destinos a los que hemos querido ir toda nuestra vida. Lo único que debemos hacer antes de atrevernos a lanzarnos al vacío es asegurarnos de que el destino que hemos elegido cumple con todos los requisitos necesarios, con tal de que la experiencia sea lo más segura posible.

Suiza es un país lleno de belleza / Istock / Pavel Khiliuta

Uno de estos lugares ideales para hacer un primer viaje sola es Suiza, una pequeña joya en el corazón de Europa, asentada en las montañas de los Alpes y uno de los países con mayor calidad de vida del mundo. La mezcla entre naturaleza alpina y sofisticación urbana que tiene Suiza ofrece la oportunidad perfecta para desconectar del mundo y volver conectar con una misma, a la vez que disfrutas del entorno y los rincones llenos de historia de sus ciudades.

Adriana Fernández

Un rincón de paz

Considerado uno de los países más pacíficos y seguros del mundo, además de uno de los más ricos, Suiza se presenta como la opción ideal para un primer viaje sola. Las dimensiones reducidas del país y un excelente sistema de transporte público – una extensa red de trenes y autobuses que conecta la mayoría de localidades, llegando a zonas rurales – hacen que Suiza sea un destino perfectamente abarcable para descubrir en un mismo viaje. Aún así, a continuación te propongo una pequeña selección de aquellos lugares imprescindibles que tienes que visitar sí o sí.

El casco antiguo de Berna / Istock / omersukrugoksu

Berna

Uno de los 13 lugares que Suiza posee en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, el centro histórico de Berna guarda todavía el encanto y la magia de su nacimiento. Fundada en el siglo XII en lo alto de una colina rodeada por el río Aar, la ciudad vieja de Berna guarda edificios de diferentes épocas, así como una serie de preciosa arcadas del siglo XV y fuentes del siglo XVI.

La Torre del Reloj / Istock / Sean Pavone

Capital de facto del país, Berna cuenta con un ambiente más relajado y mucho menos masificado que otras capitales europeas, por lo que puedes pasear completamente tranquila por sus calles, tomándote tu tiempo para disfrutar de todos sus rincones. Aquí podrás visitar la Catedral, la Torre del Reloj o el Jardín de las Rosas, considerado el mejor mirador de la ciudad. Si te gustan los animales, puedes animarte y acercarte al BärenPark, un recinto de acceso gratuito en el centro de la ciudad donde viven osos pardos, entre muchos otros animales.

Garganta del Aar

Una de las muchas rutas de senderismo que puedes hacer por los parajes naturales de Suiza, a cuál más espectacular, es la que recorre la garganta del río Aar, uno de los destinos turísticos más destacados del Oberland bernés. Con paneles informativos a lo largo del camino que explican el origen de las gargantas, el recorrido atraviesa pasarelas de madera y túneles a lo largo de los 1.400 metros de longitud de la garganta, que alcanza los 200 metros de profundidad. Con el rugido constante del agua, esta ruta se puede hacer en cualquier época del año, y cuenta con un tramo adaptado para personas con movilidad reducida.

La Garganta del Aar / Istock / Miguel Angel Soutullo Alvarez

Cataratas del Rin

Espectáculo natural por antonomasia del corazón del continente europeo, las Cataratas del Rin son otro de los imprescindibles en Suiza. Extendiéndose 150 metros de ancho, y con un salto de 23 metros de altura, suponen una experiencia imponente y mágica, que de seguro te quedará grabada en la memoria para siempre.

Son varias las maneras con las que podrás disfrutar de esta maravilla natural. Alrededor del enclave hay todo de plataformas desde las que observar las cataratas, así como pequeños senderos que recorren el lugar. Los paseos en barco por debajo de las cataratas son la opción más popular; el barco permite también acceder a la gran roca que se erige en el centro de las cataratas, desde donde observar con aún más claridad los saltos de agua.

Vista aérea de Ginebra / Istock / pawel.gaul

Ginebra

Junto a Zúrich, Basilea o Lausanne, la ciudad de Ginebra es otra de las localidades que no te puedes perder en tu viaje a Suiza. Rodeada de montañas y asentada a orillas del lago Lemán, Ginebra es la sede europea de la ONU y alberga uno de los cascos antiguos más pintorescos del continente. Conocida como la “capital de la paz”, la ciudad es famosa también por su profunda tradición relojera.

Viaje en tren

La mejor manera para descubrir y disfrutar de pleno de las magníficas panorámicas naturales que hay por todo el país, aparte de ser una opción de lo más cómoda y chic, es hacerlo en tren. Suiza posee una enorme cantidad de trenes panorámicos que permiten observar de manera clara todo aquello que sucede fuera de los vagones: ya sea el Bernina Express, que atraviesa el corazón del Ferrocarril Rétrico, declarado Patrimonio de la Humanidad; el Glacier Express, que cruza la cordillera de los Alpes y recorre 91 túneles y 291 puentes; o el Lucerna-Interlaken Express, que conecta dos de las principales ciudades del país, descubrir Suiza en tren es una opción excelente.