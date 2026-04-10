El destino más seguro del mundo para hacer tu primer viaje sola: una ciudad tranquila para recorrer a pie, llena de templos milenarios, jardines zen y callejones que no han cambiado en cientos de años

Están declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1994, y es que aunque a simple vista parecen unos jardines normales y corrientes, tienen algo muy peculiar. Se trata de sus 15 rocas, distribuidas en 250 metros cuadrados y puestas de una manera en la que nunca vas a poder verlas todas a la vez. Una siempre va a estar escondida detrás de otra, haciendo referencia a la idea japonesa de que el número 15 representa la perfección.