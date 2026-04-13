El destino a un paso de España perfecto para primavera: es una de las ciudades más coloridas de Europa, está hecha de azulejos y tiene una torre Patrimonio de la Humanidad

En la costa sur de Portugal, asentada sobre un antiguo campo volcánico a orillas de la desembocadura del río Tajo, la ciudad de Lisboa es una de esas maravillas infravaloradas que todo el mundo debería visitar al menos una vez en la vida. No solo porque se trata de una de las ciudades más bonitas que hay en Europa, sino porque pasear por sus calles, llenas de colores y poco masificadas, es una experiencia que queda grabada para siempre tanto en la memoria como en el corazón.