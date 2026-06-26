Vuelos por 40 euros y alojamientos por 35 euros: el destino repleto de playas de aguas turquesas y piscinas naturales de ensueño que es perfecto para visitar en verano

El verano es para disfrutar sin preocuparse por nada más, aunque en el momento que estamos viviendo es complicado hacerlo sin mirar la cartera, ya que los precios están literalmente por las nubes. Aunque parezca mentira, todavía hay rincones en el planeta a donde se puede viajar con un presupuesto ajustado, como a Croacia, conocida como 'la tierra de los mil islotes'. Es un país bañado por el Adriático, repleto de historia y con unas playas impresionantes.

Desde España, salen vuelos entre julio y agosto a partir de 40 euros y todavía se pueden encontrar alojamientos por 35 la noche, sin ser albergues ni habitaciones con baño compartido. La costa de Croacia se convierte en un auténtico paraíso: grandísimas extensiones de arena blanca y dorada o de guijarros, aguas puras de diferentes tonalidades de azul, bosques rodeando las playas... Si bien es un lugar que suele masificarse en verano, existen calas vírgenes en las que tomar el sol y bañarse tan solo entre algunos locales.

Sara Fernández García

Algunas de las playas más impresionantes

La región de Dalmacia es una de las más solicitadas. Aquí encontramos la playa Pasjaca en Popovici, una de las playas más populares del país y al mismo tiempo de las más aisladas. Por esa razón, nunca suele estar demasiado abarrotada. Su entorno salpicado de acantilados escarpados hace que sea una postal idílica para aparecer en todas las fotografías. Peso si quieres vivir una experiencia como en Hawái, mejor que te desplaces hasta la playa Sakarun en la isla de Dugi Otok, popularmente llamada el 'Caribe Adriático'.

La costa de la playa Pasjaca / Istock / GoodLifeStudio

Casi 800 metros de longitud y aguas profundas a una temperatura perfecta todo el año. Un espíritu similar desprende la playa Dubovica en la isla Hvar, de arena suave y cálida y rodeada de una vegetación que la hace todavía más espectacular. Y en el polo opuesto, la playa Stiniva en la bahía homónima, una costa de guijarros de 35 metros de largo que es considerada la playa más bella de Europa por European Best Destination. Solo se llega a ella a pie o en barco.

La playa Dubovica en la isla de Hvar / Istock / Dreamer4787

En la isla de Brac se esconde la playa Zlanit, uno de los símbolos del Adriático y una auténtica obra de arte creada por la naturaleza. Es famosa por la forma tan característica que tiene, como si fuera un dedo de arena sobre las aguas turquesas, y por el denso bosque de pinos mediterráneos que la rodean. Pero para naturaleza impresionante la de la Reserva Natural del Cabo Kamenjak, al sur de la ciudad costera de Pula, en Istria, un litoral protegido de 30 kilómetros con calas, islas y ensenadas escondidas con un encanto muy particular.

Vista de la playa Zlanit en la isla de Brac / Istock / SimonSkafar

Piscinas naturales con encanto

No todo son playas en Croacia, ya que es un país donde los ríos también toman mucha importancia en el mundo acuático. Por eso existen manantiales como 'el Ojo de la Tierra', la fuente del río más largo de Dalmacia. El río Cetina consta de tres manantiales: el Vukovic, el Batic y el Glavas, que es el que lleva ese sobrenombre tan fantasioso. En algunos puntos está permitido el baño, pero solo con apreciar el paisaje ya merece la pena haber recorrido el país entero.

El Parque Nacional de los lagos de Plitvice, cerca de la frontera con Bosnia Herzegovina / Istock / ROSA LAZIC

El Parque Nacional de los lagos de Plitvice, cerca de la frontera con Bosnia Herzegovina, está plagado de lagos de toba calcárea conectados por cascadas, concretamente cuenta con 16, y es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1979. La cascada Berberov buk, cerca de Obrovac, es otro lugar idóneo para relajarse nadando, donde el río Zrmanja forma pozos tranquilos y transparentes entre árboles y colinas. Todo ello (y mucho más) en un mismo país que se transforma en un paraíso natural en cuanto empieza el verano.

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