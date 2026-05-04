Atención viajeros: el destino con playas como el Caribe es más barato que Grecia, dicen que son "las Maldivas de Europa" y vas a querer viajar antes de que se ponga de moda
Si quieres disfrutar de todo lo bueno del Caribe y de Grecia en un solo destino, este viaje es para ti.
No todas las postales típicas del verano llegan del Caribe o de Grecia y eso es algo de lo que estamos cada vez más seguros. Hay destinos en Europa más desconocidos, menos visitados y con una belleza muy similar e incluso superior a los que vemos hasta en la sopa. A medio camino entre Oriente y Occidente, se encuentra una región a la que llaman "las Maldivas europeas", con playas vírgenes, aguas transparentes y pueblos encantadores.
Se trata de la Riviera Albanesa, una de las costas mediterráneas más infravaloradas, quizá porque forma parte de los países balcánicos, que siempre han quedado en un segundo plano a pesar de su belleza, naturaleza e historia. Pero que Albania no haya prosperado igual que otros países vecinos a nivel turístico tiene una explicación: hasta el año 1991 vivía bajo un férreo régimen comunista que mantenía al país totalmente aislado.
Pueblos con encanto y yacimientos históricos
Gracias a ese aislamiento, hoy podemos disfrutar de su naturaleza salvaje, al menos hasta que se ponga de moda entre los viajeros. La zona de la Riviera Albanesa se ubica al suroeste del país y cuenta con unos precios alucinantes, mucho más bajos que los que encontramos en la vecina Grecia. Cuenta con más de 150 kilómetros de litoral entre los pueblos de Vlöre y Ksamil. Este último es una parada obligatoria en una ruta por la costa.
Ksamil, ubicado justo frente a la famosa isla de Corfú, tiene algunas de las mejores playas de Albania con aguas cristalinas y arena blanca que poco tienen que envidiar a las del Caribe. Hay que tener en cuenta que muchas de ellas están privatizadas, aunque el encanto todavía no se ha perdido. A solo 15 minutos en coche está el Parque Nacional de Butrinto, con un yacimiento arqueológico de varias civilizaciones. Entre sus imprescindibles están el Santuario del Dios Asclepio, el Teatro, la Puerta del León o el Castillo veneciano.
Muy próximo a la frontera con Grecia se halla Saranda o Sarandë, que en verano se convierte en una suerte de Benidorm pero con puntos de interés como la Puerta de Onhezmi del siglo I a.C., la Antigua Sinagoga o el Castillo Lëkurësi. Otro lugar precioso en la costa albanesa es Borsh, que alberga una playa de seis kilómetros, la más larga de la Riviera. Pero lo mejor de todo es que para pasar el día no es necesario alquilar una tumbona, como en otros puntos del litoral.
Las playas más impresionantes de Europa
Más al norte está Porto Palermo, una bahía que esconde una playa de aguas transparentes ideal para practicar snorkel y numerosos miradores para contemplar unas vistas de infarto. Cuenta con un castillo del siglo XVIII, el castillo de Ali Pasha, un gobernador del imperio Otomano con gran poder. Además, una curiosidad es que hay construidos unos 175.000 búnkeres por todo el territorio por el miedo del dictador Enver Hoxha de sufrir una invasión.
Sin embargo, la verdadera guinda del pastel es la playa de Gjipe, un tesoro de difícil acceso pero con un paisaje idílico. Para llegar, hay que ir hasta el pueblo de Ilias en coche y coger una carretera muy estrecha hacia el monasterio de San Teodoro. Después, realizar un descenso a pie de más de media hora y por fin se alcanza la cala enclavada entre paredes de roca de más de 70 metros de altura. Tiene un par de chiringuitos, pero lo mejor es poder decir que te has bañado en el mar Jónico rodeado de un enclave tan impresionante.
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