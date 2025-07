El destino perfecto para disfrutar de aguas turquesas espectaculares y biodiversidad deslumbrante: es el lugar de nacimiento de Freddie Mercury

Y si lo tuyo es bucear o hacer snorkel, no te pierdas el Mnemba Atoll o el Chumbe Island Coral Park, llenos de coral y peces tropicales. Diferentes tours te permiten ver tortugas, morenas, delfines y los bancos de peces que convierten el agua en un recital de vida. Si me preguntas, las playas de Zanzíbar no tienen nada que envidiar a las playas de Maldivas o cualquier lugar que encabece las guías de destinos de playa. Créeme.