El destino navideño favorito de la clase media española: con un alumbrado lleno de magia y mercados navideños que la convierten en una ciudad de cuento

Uno de los puntos más bonitos de todo Londres en cualquier época del año, durante las fiestas adopta un aspecto todavía más hermoso. Aparte de las mil y una luces que iluminan el edificio, en su interior se encuentra uno de los árboles de Navidad más grandes de la ciudad, además de figuras navideñas gigantes y un reno. Acostumbra a haber siempre música en vivo en el piso inferior, de la cual se puede disfrutar a la vez que paseamos por el Apple Market, con casetas de productos y dulces artesanales.