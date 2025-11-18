El destino navideño favorito de la clase media española: tiene vuelos por 20 euros, alojamiento por 60 y el mercadillo de Navidad más antiguo de Francia
Lo llaman la capital de la Navidad, un destino que en estos días se transforma en un lugar de auténtico cuento.
Destinos navideños hay muchos, pero solo unos cuantos pueden presumir de atraer todas miradas cuando llega la Navidad. Y es que son varios los lugares que durante estos meses se engalanan de arriba abajo, encendiendo miles de luces led, colocando árboles inmensos en medio de las plazas y abriendo sus mercadillos más típicos para locales y viajeros.
De todos, hay uno capaz de brillar por encima de los demás, hasta el punto de haberse convertido en el favorito de la clase media española para viajar en Navidad. Y está a solo dos horas desde España.
Por si fuera poco, presume de ser la gran Capital de la Navidad en Europa, entre otros motivos porque suyo es el mercadillo navideño más antiguo de Francia y uno de los más longevos del mundo. Y eso no lo puede decir cualquiera.
Se trata de un precioso lugar de Alsacia, en Francia, un icono entre los destinos de Navidad que parece recién salido de un cuento. Y aunque la competencia con otras ciudades vecinas que también saben vestirse de gala durante los meses de noviembre y diciembre (que se lo digan a Colmar), nos estamos refiriendo a Estrasburgo.
Qué ver en la ciudad más bonita de la Navidad
Ciudad elegante, con encanto medieval y un rico patrimonio histórico (desde la catedral gótica de Notre Damme al reloj astronómico, una joya única en el mundo), muchos conocen la ciudad por ser la sede del parlamento europeo, pero es en Navidad cuando Estrasburgo se viste de gala de verdad.
A la belleza de sus barrios más pintorescos, como Petite France, de casitas con entramado de madera y canales intensamente decorados en Navidad, uno de los grandes atractivos de Estrasburgo son sus mercadillos.
El más tradicional es el histórico Christkindelsmärik, que cuenta con más de 400 años y alrededor de 300 casetas instaladas en las callejuelas que van desde el centro histórico a las plazas más emblemáticas.
Y luego está su inmenso árbol de Navidad. Un abeto de más de 30 metros de alto, que tradicionalmente se coloca en la plaza Kléber; es uno de los grandes símbolos navideños de Estrasburgo y el gran embajador de la Navidad alsaciana.
Cuánto cuesta viajar a la capital de la Navidad
No es caro, por eso es el destino favorito para viajar en Navidad por la clase media española. Y aunque los precios varían en función de la oferta y la demanda, es fácil encontrar vuelos muy baratos a Estrasburgo en Navidad, con opciones desde 20 euros, y noches de alojamiento por poco más de 60 euros en habitación doble, según Booking y Lastminute, para fechas flexibles del mes de diciembre.
