El destino navideño favorito de la clase media española: tiene vuelos por 20 euros, alojamiento por 60 y el mercadillo de Navidad más antiguo de Francia

No es caro, por eso es el destino favorito para viajar en Navidad por la clase media española. Y aunque los precios varían en función de la oferta y la demanda, es fácil encontrar vuelos muy baratos a Estrasburgo en Navidad, con opciones desde 20 euros, y noches de alojamiento por poco más de 60 euros en habitación doble, según Booking y Lastminute, para fechas flexibles del mes de diciembre.