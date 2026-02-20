El destino del mediterráneo favorito de la clase media de España para este verano: protegido por acantilados y con playas más bonitas que las del Caribe

Sin embargo, hay vida más allá de la Grecia continental y peninsular (sobre todo para quienes ya estamos pensando en el verano). Las islas son uno de los principales reclamos cuando llega el verano. Y ahí es donde está la gran sorpresa, porque además de Santorini, Mykonos, Creta o Rodas, son otras las islas más desconocidas que más van a dar que hablar en los próximos meses.