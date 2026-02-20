El destino del mediterráneo favorito de la clase media de España para este verano: protegido por acantilados y con playas más bonitas que las del Caribe
Un paraíso que fue descubierto en la Antigüedad por la diosa Venus.
Puede que no hayas estado, pero es más que probable que hayas oído hablar de Grecia. Es más, seguro que también sabes situar al país en el mapa, en ese rincón al sureste de Europa bañado por tres mares: el Egeo, el Jónico y el Mediterráneo.
Seguro que también sabes que la ciudad más visitada de todo el país es Atenas, y sobran los motivos para que así sea: se la conoce como la cuna de la civilización occidental y de la democracia, y entre su vastísimo patrimonio histórico, destacan la Acrópolis ateniense y el Partenón.
Sin embargo, hay vida más allá de la Grecia continental y peninsular (sobre todo para quienes ya estamos pensando en el verano). Las islas son uno de los principales reclamos cuando llega el verano. Y ahí es donde está la gran sorpresa, porque además de Santorini, Mykonos, Creta o Rodas, son otras las islas más desconocidas que más van a dar que hablar en los próximos meses.
El destino que ya enamora a la clase media española
“Grecia se ha convertido en un importante destino turístico para los españoles”, en declaraciones del Embajador de Grecia en España en el marco de Fitur. Y la tendencia apunta que “buscan regiones adicionales para visitar y explorar”. Ahí es donde entra en juego el gran tesoro escondido de Grecia, un archipiélago compuesto por siete islas que se postulan como el nuevo destino para los españoles.
Se trata de las Islas Jónicas, ese archipiélago tan particular formado por Corfú, Paxos, Léucade, Ítaca, Cefalonia, Citera y Zante. Son siete islas principales, aunque el grupo incluye muchas otras islas más pequeñitas.
Por qué gusta tanto a los viajeros españoles
Las Islas Jónicas puede que ahora se presenten como el gran descubrimiento, pero solo a nivel turístico, porque se trata de un archipiélago “que siempre ha tenido un papel muy importante en la historia de la Grecia antigua y moderna”, en palabras del embajador.
El clima es parecido al de la España más mediterránea, y el paisaje, montañoso, aunque sin duda son sus hermosísimas playas las que realmente atraen todas las miradas, con un color azul tan intenso, tan eléctrico, que no tiene nada que envidiar al del Caribe.
Luego está la gran tradición cultural: la isla está enormemente vinculada al mito de Venus, quien invadida por la tristeza por la muerte de su Adonis, se lanzó al mar desde los acantilados, convirtiendo el lugar en altar de ofrendas y sacrificios para la posteridad. Y luego está la rica gastronomía, siendo el queso feta (originario de la isla de Cefalonia) uno de los grandes iconos culinarios.
La isla jónica más bonita
En Grecia se la conoce como la perla del Mar Jónico porque quienes la conocen dicen que es la más hermosa de todas las islas. Es Léucade y, sorprendentemente, es también la menos turística hasta la fecha. Ese es uno de sus grandes atractivos, la escasa masificación si la comparamos con su vecina Corfú, sin ir más lejos.
Es la cuarta isla más grande de todas las que componen el archipiélago, y esconde algunas de las playas más bonitas de toda Grecia. ¿Lo mejor? Que no hace falta tomar ningún medio de transporte alternativo para llegar, porque se acceder vía terrestre desde la península: es la única isla a la que se puede ir en coche o caminando, incluso. Y eso también nos gusta.
