El destino más infravalorado de Europa es también el más barato: catedral bizantina, un centro histórico precioso, menú del día por 10 euros y el destino favorito de los mayores de 50
¿Hemos dicho ya que este destino desconocido e infravalorado lo tiene todo? Sí, lo tiene.
Hay en Europa un destino infravalorado, remoto y tremendamente desconocido para el europeo occidental que está entre los favoritos de los viajeros de más de 50 años. Porque es cómodo, accesible, con una riqueza cultural histórica y, además, muy barato.
Podríamos estar hablando de Sarajevo, una ciudad culturalmente fascinante, compacta y muy económica; o de Skopie, la capital de Macedonia del Norte, también en la península balcánica, y con un pasado histórico que se remonta a la Antigüedad.
Pero no, el lugar del que hablamos hoy está todavía un poquito más al este de Europa, en un país bañado por las aguas del mar Negro y cuya capital es Bucarest. ¿Adivinas? Se trata de Rumanía, y la ciudad a la que nos estamos refiriendo es un municipio situado en la región histórica de Transilvania, a unos 300 kilómetros de la capital.
Se trata de Sibiu, una ciudad ubicada en la zona central de Rumanía, conocida por su arquitectura medieval sajona y por su tejados con unas peculiares aberturas que parecen ojos mirando (en serio) y porque en el pasado fue Capital Europea de la Cultura.
Un centro histórico medieval que no te esperas
La parte vieja de la ciudad medieval de Sibiu es relativamente pequeña, así que se puede recorrer a pie sin dificultad. Es por eso que resulta un destino tan encantador y cómodo para los mayores de 50 años que buscan un viaje de ritmo relajado.
Sibiu, que fue una de las principales ciudades comerciales de Transilvania durante la Edad Media, tiene uno de los centros históricos mejor conservados de Europa del Este. Y se divide en dos partes: la Ciudad Alta y la Ciudad Baja.
Y entre los lugares imprescindibles para visitar en una escapada, estarían la plaza Grande, situada en el corazón de la ciudad, rodeada de edificios barrocos y terrazas con ambiente tranquilo; la plaza Pequeña, mucho más íntima y fotogénica; y el puente de las Mentiras, que presume de ser el primer puente de hierro forjado de Rumanía, construido en 1859.
No hay que olvidar la catedral ortodoxa de la Santísima Trinidad, famosa por sus coloridos frescos coloridos y su estilo bizantino, uno de los grandes emblemas de la ciudad. Inspirada en la basílica de Santa Sofía en Estambul, su interior combina las influencias bizantinas con la arquitectura rumana y neobizantinas.
Precio medio más que asequible
El hecho de ser un destino aún desconocido para la mayoría de viajeros lo convierte en una sorpresa. Pero para sorpresa, su rica oferta gastronómica (entre los títulos que acumula Sibiu también está el de Región Europea de la Gastronomía) y el precio medio de alojamiento.
Y es que puedes encontrar noches de hotel por un precio medio de unos 30 euros en habitación doble. El menú del día, más barato aún, porque puedes comer en restaurantes típicamente rumanos un menú del día a base de comida local por menos de 10 euros. Y eso, siempre gusta.
