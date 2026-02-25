El destino más infravalorado de Europa es también el más barato: catedral bizantina, un centro histórico precioso, menú del día por 10 euros y el destino favorito de los mayores de 50

Pero no, el lugar del que hablamos hoy está todavía un poquito más al este de Europa, en un país bañado por las aguas del mar Negro y cuya capital es Bucarest. ¿Adivinas? Se trata de Rumanía, y la ciudad a la que nos estamos refiriendo es un municipio situado en la región histórica de Transilvania, a unos 300 kilómetros de la capital.