El destino favorito de las mujeres mayores de 60 años para hacer un viaje: "Sus pueblos encantadores y castillos de cuento te harán retroceder en el tiempo"
Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y conocido como el “jardín de Francia”, es el paraíso del vino blanco.
A partir de cierta edad, viajar se convierte en algo un tanto farragoso. El cuerpo ya no está por los mismos trotes que durante la juventud, y aquellos destinos imprescindibles que todos debemos visitar por lo menos una vez en la vida han sido, muy probablemente, tachados de la lista hace tiempo. Una vez alcanzados los 60, cuando la jubilación está ya a la vuelta de la esquina, lo que más apetece a la hora de viajar son, en general, destinos tranquilos, donde uno pueda disfrutar sin preocupaciones del tiempo y de las experiencias.
Así, los destinos más habituales para aquellas personas mayores de 60 años que todavía se sienten con ganas de seguir explorando el mundo suelen ser, en su gran mayoría, lugares donde cultura e historia se dan la mano para ofrecer experiencias únicas. Uno de estos destinos lo encontramos en el corazón de Francia, a unos 150 kilómetros al este de la ciudad de Nantes; un valle lleno de magia, con una rica herencia arquitectónica y algunas de las mejores bodegas del país, y declarado Patrimonio de la Humanidad.
El Jardín de Francia
Situado en el corazón de Francia, entre las regiones de Centro-Valle de Loira y Países del Loira, el Valle del Loira es una de las zonas más espectaculares que existen en el país. Extendiéndose, tal y como su nombre indica, a orillas del río Loira, este enclave es famoso por su increíble belleza. Repleto de colores tan vivos que parece que esté todo a punto de estallar -verdes profundos y azules cristalinos que nos recuerdan la fuerza que tiene la naturaleza-, el lugar es conocido por la enorme cantidad de châteaux que tiene repartidos por el territorio, los cuales reflejan en su arquitectura los ideales del Renacimiento y la Ilustración de la Europa occidental.
Uno de los sobrenombres que recibe el valle es el de “Jardín de Francia”. Esto se debe a la gran cantidad de viñedos y bodegas que hay en la zona, donde se cultivan y producen algunos de los mejores vinos blancos de todo el mundo, destacando el Chenin y el Sauvignon blanc. De esta manera, además de recorrer la región para descubrir la magnificencia de los palacetes y espacios verdes que cubren el paisaje, una de las mejores actividades para hacer en el Valle del Loira es una cata de vinos en alguna de sus bodegas.
Disfrutar del viaje pasados los 60
Hay un amplio abanico de maneras con las que explorar el valle, ya sea por cuenta propia (con tu coche o alquilando uno) o contratando una ruta con guía y recorrer el valle en autobús. Todo depende de las energías que una tenga, así como de si prefiere seguir un plan de viaje ya establecido o ir descubriendo por una misma. Si eres de las que prefiere esta última opción, uno de los mejores sitios para alojarte durante el viaje es la localidad de Tours, con uno de los cascos medievales más bonitos de la región y situada en un punto estratégico para ir explorando el valle.
Ya sea sola o acompañada de amigas o familia, son muchísimos los châteaux que no te puedes perder: el Castillo de Chenonceau, conocido como el “castillo de las damas” y construido en el siglo XVI; el Castillo de Chambord, la mayor joya renacentista del valle; el Castillo de Villandry, rodeado por uno de los jardines más bonitos de la zona; o el Castillo de Ussé, famoso por servir de inspiración para La Bella Durmiente. Encontrarás también una gran cantidad de pueblecitos con encanto, muchos de los cuales tienen su propio castillo, como Amboise o Cheverny, cuyo castillo inspiró a Hergé para el diseño del castillo del capitán Haddock.
Entre castillo y pueblo que vayas visitando, no te olvides de hacer parada en alguna de las muchas bodegas que te encontrarás por el camino. Una cata de vinos, en la que te aseguro que degustarás los mejores blancos del mundo, es la guinda del pastel a un viaje realmente diseñado para disfrutar y dejarte llevar. Ya verás que, cuando regreses a casa, podrás callar a todos aquellos que dicen que a partir de los 60 años ya no se puede viajar. La vida está para disfrutarla. ¡Disfrútala!
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