Vuelos por 40 euros y alojamientos por 25 euros la noche: el destino favorito de los mayores de 65 años tira sus precios para verano

Hay cientos de rincones en el mundo que merecen aparecer en las listas de destinos pendientes de cualquiera. Desde la punta más alejada de Asia hasta el punto más conocido de Europa. Pero en un momento en el que se vuelve más necesario mirar el bolsillo, elegir las vacaciones no solo depende de la belleza, sino también de ajustar el presupuesto. Uno de los destinos que cumplen todas las características es el Algarve, la región más meridional de Portugal, que tiene mucho de Andalucía, un poco de Extremadura y otro tanto de la capital lusa.

Los españoles mayores de 65 años encontrarán aquí un auténtico paraíso donde es posible disfrutar de playas completamente vírgenes, rutas de senderismo para todos los niveles, pueblos con un encanto muy peculiar, gentes amables que siempre intentan hablar tu idioma y, sobre todo, un paraje donde la relajación es la clave. Además de todo eso, por unos 40 euros (ida y vuelta) puedes conseguir todavía vuelos para julio y agosto -más barato todavía si decides viajar en septiembre-; y dormir puede costarte solo 25 euros por noche.

Sara Fernández García

Los pueblos indispensables del Algarve

El Algarve ofrece un millón de posibilidades, desde pequeñas calas donde descansar hasta ciudades turísticas con mucho ambiente. Una de sus principales urbes es Albufeira, que presenta una postal de casas blancas de herencia árabe, preciosas playas y un ambiente espectacular. Entre sus playas más populares están Pescadores, Túnel o Alemães, mientras que otras más pequeñas y paradisíacas son Oura, Olhos de Água o Santa Eulália. La más extensa, y para muchos la mejor, es la playa de Falésia.

La vista de Albufeira, en el Algarve portugués / Istock / alanphillips

También destaca Tavira, una ciudad ideal para pasar el día de excursión incluso si estás unos días por Huelva. Su casco urbano está separado por el río Gilão y su arquitectura es un tanto diferente en comparación con otras poblaciones cercanas. Pero la gran capital es Faro, desde mediados del siglo XVIII. Entrando por el arco da Vila, nos topamos con monumentos históricos como la puerta árabe del siglo XI, la catedral del XII, la iglesia de San Francisco o el arco del Reposo, donde se dice que descansó el rey Alfonso III tras conquistar la ciudad.

Las encantadoras casas pesqueras de Tavira / Istock / sopotnicki

Otro imprescindible es Lagos, con playas y acantilados que quitan el aliento, siendo Ponta da Piedade uno de los recovecos más mágicos de todo el Algarve. En Portimao se dice que está la playa más bonita, la praia da Rocha o playa de la Roca, muy concurrida pero también muy amplia -cuenta con mil metros de longitud y todos los servicios necesarios-, así que el espacio no suele ser un problema. Si bien las ciudades y pueblos pesqueros suponen un atractivo muy llamativo de la región, también lo es la naturaleza en la que se enmarca.

La impresionante Ponta da Piedade en el Algarve portugués / Istock / Lucyna Koch

Naturaleza por doquier

La Sierra de Monchique te hace creer que aún no te has levantado de la cama y estás inmerso en uno de tus mejores sueños. Pero es real. Desde su punto más alto, Fóia a 902 metros, se puede contemplar una panorámica espectacular del cabo de San Vicente, Faro, la sierra de la Arrábida y alguna que otra cima que completa el paisaje. Es una excursión para hacer en coche, teniendo en cuenta que son carreteras sinuosas, poco recomendables para personas que se mareen demasiado. Aunque en esta ocasión, merece realmente la pena.

Las montañas de la sierra de Monchique en el Algarve portugués / Istock / SerjioLe

Desde el cabo de San Vicente, en la población de Sagres -sí, donde la cerveza-, nos despedimos del Algarve portugués. Los romanos llamaban a este lugar Promontorium Sacrum y, según ellos, estaba dedicado al dios Saturno. Ahora hay allí una fortaleza construida en el siglo XVI para controlar la entrada de posibles piratas; y un faro de 1904. Al igual que Fisterra, en la otra punta, fue considerado el fin del mundo. Un lugar donde no nos importaría que nos pillara ese fin del mundo, con el atardecer de fondo y las olas rompiendo contra el acantilado.