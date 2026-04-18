El destino europeo que elige la clase media para viajar barato este año tiene vuelos económicos, un casco histórico Patrimonio de la Humanidad y una escena cultural en auge
Cracovia destaca por su casco histórico, reconocido como Patrimonio de la Humanidad desde 1978.
Viajar por Europa sin que el presupuesto se dispare puede parecer últimamente misión imposible, pero hay algunos destinos que de momento no suponen un peligro para tu bolsillo. Cracovia es uno de ellos.
Con vuelos asequibles desde España, un centro histórico reconocido por la UNESCO y precios todavía por debajo de la media de Europa occidental, la ciudad polaca se ha consolidado como una de las opciones más buscadas para escapadas cortas.
Pero no es solo una cuestión de coste. En pocos kilómetros, Cracovia concentra algunos de los espacios urbanos mejor conservados del continente, junto a una oferta cultural que ha ido ganando peso en los últimos años.
Un casco histórico reconocido por la UNESCO
El centro histórico de Cracovia fue inscrito en la lista de la UNESCO en 1978, en la primera hornada de lugares reconocidos como Patrimonio de la Humanidad.
El punto central es la Rynek Główny, una de las plazas medievales más grandes del continente. A su alrededor se sitúan edificios clave como la Lonja de los Paños o la basílica de Santa María, con su característica torre asimétrica.
Desde aquí, continúa tu recorrido hacia la colina de Wawel, donde se encuentran el castillo y la catedral, dos de los símbolos históricos de la ciudad.
Más allá del centro
Además del casco histórico, una visita a Cracovia te permite acceder a otros lugares de gran importancia que forman parte de la historia del siglo XX. Uno de los más visitados es el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, situado a unos 70 kilómetros. Es muy recomendable que planifiques esta visita con antelación, ya que el acceso suele requerir reserva previa.
Dentro de la ciudad, aunque a unos minutos del centro histórico, el barrio de Kazimierz es de especial interés por su pasado judío y su transformación en uno de los focos culturales actuales en los últimos años. Si a esto le sumas la presencia de universidades y una población joven, la actividad aquí es constante.
Una ciudad que permite ajustar el presupuesto
Uno de los factores que explican el interés por Cracovia es el coste. Aunque los precios han subido en los últimos años, sigue siendo un destino más asequible que muchas capitales de Europa occidental. (¡Tampoco olvides que aquí la moneda no es el euro, sino el esloti polaco!)
Buscar alojamiento no es un problema y la oferta es bastante amplia, especialmente si es este el gasto en el que más buscas ahorrar. A la hora de comer, más de lo mismo: encuentras dónde comer a buen precio sin dificultad, con opciones que van desde la cocina local hasta propuestas más internacionales.
En cuanto a los vuelos, la ciudad cuenta con un aeropuerto bien conectado con distintas ciudades españolas, por lo que, si no esperas hasta el último minuto, probablemente encuentres billetes a buen precio, especialmente fuera de temporada alta.
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