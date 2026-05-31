El destino europeo más cómodo para viajar después de los 70 años combina balnearios históricos, tranvías clásicos y uno de los centros históricos más llanos y accesibles del continente

Ya sabemos lo que estás pensando. ¿Cómo va a ser una capital europea un destino cómodo a partir de cierta edad? En muchas de ellas lo normal es que el cansancio aparezca rápido porque son un mar de cuestas, estaciones de metro interminables o las distancias para ver los principales monumentos son demasiado largas. En Budapest buena parte del centro funciona de otra manera que es perfecta para quien no quiera acabar el día agotado.

Budapest se extiende a ambos lados del Danubio / Istock / Givaga

La ciudad tiene avenidas amplias, muchos trayectos llanos junto al Danubio y una red de tranvías, metro y autobuses que te permite moverte con bastante facilidad entre los principales monumentos. Entre un monumento y otro siempre terminan apareciendo cafeterías históricas o plazas donde sentarse un rato, y a eso se suma otra de las grandes señas de identidad de Budapest: los baños termales. Seguro que ya te estás convenciendo.

Adriana Fernández

Una ciudad marcada por el Danubio y bastante cómoda para recorrer

Budapest se extiende a ambos lados del Danubio, aunque muchas de las zonas más visitadas se concentran en la parte relativamente llana de Pest, donde están esas amplias avenidas, plazas monumentales y donde podrás hacer caminatas junto al río. El paseo del Danubio, la avenida Andrássy o los alrededores de la Basílica de San Esteban son algunas de las zonas más cómodas para recorrer la ciudad sin demasiados desniveles.

Pero si no te apetece pasear más, buena parte de los principales edificios históricos quedan conectados por tranvía o metro.

Centro de Budapest Hungría con Basílica de San Esteban. / Istock / benedek

Balnearios históricos y una tradición termal de siglos

Uno de los aspectos más particulares de Budapest es la enorme presencia de baños termales dentro de la propia ciudad. La capital húngara se asienta sobre numerosas fuentes de aguas termales y es famosa por esta tradición balnearia heredada tanto del periodo romano como de la ocupación otomana.

Entre los espacios más conocidos destacan los Baños Széchenyi, situados junto al parque Városliget, y el Balneario Gellért, famoso por su arquitectura modernista.

Budapest está considerada una de las mejores ciudades termales de Europa / Istock / totalpics

Muchos viajeros mayores valoran la posibilidad de alternar visitas culturales con momentos de descanso y placer en estas piscinas termales y circuitos de aguas calientes repartidos por distintos puntos de la ciudad. Eso sí, conviene reservar con antelación.

Uno de los mejores sistemas de transporte urbano de Europa central

Moverse por Budapest resulta relativamente sencillo incluso para quienes visitan la ciudad por primera vez, así que no temas perderte. Los tranvías amarillos que recorren las orillas del Danubio son además parte de la imagen más reconocible de la capital húngara.

Budapest conserva también la línea M1 del Metro de Budapest, considerado el segundo metro más antiguo de Europa continental después del de Londres. La línea, inaugurada en 1896, sigue funcionando a día de hoy y está declarada Patrimonio de la Humanidad dentro del conjunto de la avenida Andrássy.

La ciudad de Budapest cuenta con una de las redes de tranvía más extensas de Europa / Istock / xbrchx

Otra de las características más reconocibles de Budapest es la arquitectura monumental heredada del antiguo Imperio austrohúngaro. El Parlamento de Hungría, el Puente de las Cadenas o la Ópera Estatal Húngara forman parte de algunos de los edificios más conocidos de Europa central.

A eso se suman numerosos cafés históricos y pastelerías tradicionales decorados al estilo imperial austrohúngaro donde todavía se mantiene una cultura centroeuropea muy ligada a la repostería y a los largos desayunos o meriendas.

También son muy habituales los cruceros turísticos por el Danubio, especialmente al atardecer, cuando se iluminan algunoas de los principales edificios. Muchas compañías realizan además trayectos cortos pensados para visitantes que prefieren recorridos cómodos y panorámicos.