El destino europeo más cómodo para viajar después de los 70 años combina balnearios históricos, tranvías clásicos y uno de los centros históricos más llanos y accesibles del continente
Budapest destaca por su amplia red de transporte público, grandes avenidas fáciles de recorrer y una tradición termal que lleva siglos formando parte de la vida cotidiana de la capital húngara.
Ya sabemos lo que estás pensando. ¿Cómo va a ser una capital europea un destino cómodo a partir de cierta edad? En muchas de ellas lo normal es que el cansancio aparezca rápido porque son un mar de cuestas, estaciones de metro interminables o las distancias para ver los principales monumentos son demasiado largas. En Budapest buena parte del centro funciona de otra manera que es perfecta para quien no quiera acabar el día agotado.
La ciudad tiene avenidas amplias, muchos trayectos llanos junto al Danubio y una red de tranvías, metro y autobuses que te permite moverte con bastante facilidad entre los principales monumentos. Entre un monumento y otro siempre terminan apareciendo cafeterías históricas o plazas donde sentarse un rato, y a eso se suma otra de las grandes señas de identidad de Budapest: los baños termales. Seguro que ya te estás convenciendo.
Una ciudad marcada por el Danubio y bastante cómoda para recorrer
Budapest se extiende a ambos lados del Danubio, aunque muchas de las zonas más visitadas se concentran en la parte relativamente llana de Pest, donde están esas amplias avenidas, plazas monumentales y donde podrás hacer caminatas junto al río. El paseo del Danubio, la avenida Andrássy o los alrededores de la Basílica de San Esteban son algunas de las zonas más cómodas para recorrer la ciudad sin demasiados desniveles.
Pero si no te apetece pasear más, buena parte de los principales edificios históricos quedan conectados por tranvía o metro.
Balnearios históricos y una tradición termal de siglos
Uno de los aspectos más particulares de Budapest es la enorme presencia de baños termales dentro de la propia ciudad. La capital húngara se asienta sobre numerosas fuentes de aguas termales y es famosa por esta tradición balnearia heredada tanto del periodo romano como de la ocupación otomana.
Entre los espacios más conocidos destacan los Baños Széchenyi, situados junto al parque Városliget, y el Balneario Gellért, famoso por su arquitectura modernista.
Muchos viajeros mayores valoran la posibilidad de alternar visitas culturales con momentos de descanso y placer en estas piscinas termales y circuitos de aguas calientes repartidos por distintos puntos de la ciudad. Eso sí, conviene reservar con antelación.
Uno de los mejores sistemas de transporte urbano de Europa central
Moverse por Budapest resulta relativamente sencillo incluso para quienes visitan la ciudad por primera vez, así que no temas perderte. Los tranvías amarillos que recorren las orillas del Danubio son además parte de la imagen más reconocible de la capital húngara.
Budapest conserva también la línea M1 del Metro de Budapest, considerado el segundo metro más antiguo de Europa continental después del de Londres. La línea, inaugurada en 1896, sigue funcionando a día de hoy y está declarada Patrimonio de la Humanidad dentro del conjunto de la avenida Andrássy.
Otra de las características más reconocibles de Budapest es la arquitectura monumental heredada del antiguo Imperio austrohúngaro. El Parlamento de Hungría, el Puente de las Cadenas o la Ópera Estatal Húngara forman parte de algunos de los edificios más conocidos de Europa central.
A eso se suman numerosos cafés históricos y pastelerías tradicionales decorados al estilo imperial austrohúngaro donde todavía se mantiene una cultura centroeuropea muy ligada a la repostería y a los largos desayunos o meriendas.
También son muy habituales los cruceros turísticos por el Danubio, especialmente al atardecer, cuando se iluminan algunoas de los principales edificios. Muchas compañías realizan además trayectos cortos pensados para visitantes que prefieren recorridos cómodos y panorámicos.
- El refugio personal de Javier Ambrossi (41 años) al que acude cada verano: un enclave atlántico, de casas bajas y vistas hacia uno de los paraísos naturales más bonitos y protegidos de Galicia
- El refugio de Pablo Alborán (36 años) está a orillas del Mediterráneo: un pueblo de casas blancas en la Costa del Sol que considera su “punto de equilibrio”
- Entramos en el pueblo donde mejor se come de España, conocido como “la capital gallega del cocido”: tiene una feria de Interés Turístico Internacional, productos de matanza, tradición ganadera y una receta que llena bares y restaurantes
- El pequeño y discreto refugio de Sonsoles Ónega (48 años) en Lugo: una pequeña aldea de 200 habitantes con casas de piedra y un entorno natural declarado Reserva de la Biosfera
- Uno de los rincones más auténticos de Europa: costas escarpadas, plazas llenas de vida y las mejores recetas mediterráneas
- El refugio de Luis de la Fuente (64 años) tiene un casco histórico BIC y una fiesta Interés Turístico Nacional: 'Tengo una vinculación muy importante. Digo muy orgullosamente que soy de pueblo”
- El refugio de Iker Casillas (44 años) es un pueblo de 200 habitantes en la Sierra de Gredos: 'Fue el primero en darlo a conocer tanto en España como en el extranjero y a día de hoy lo seguimos notando y apreciando
- El refugio de Ángels Barceló (62 años) es un precioso pueblo de esencia mediterránea: tiene playas de aguas cristalinas, una iglesia del siglo XVIII y solo 7.000 habitantes