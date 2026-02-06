El destino que tienes que descubrir este 2026 es el país con mayor biodiversidad del mundo: una mezcla perfecta de sabores, naturaleza e historia

Situado en Playa Panamá, El Mangroove, Autograph Collecion ofrece a sus clientes la oportunidad de formar parte de sus esfuerzos de recuperación y conservación del entorno a través de la experiencia LeaveYourLeaves, un ritual que mezcla sostenibilidad, participación y memoria. Por las tardes, los huéspedes son invitados a plantar especies vegetales originarias de la zona, como el cenízaro o el roble, en macetas, las cuales luego conforman un mural vivo en el lobby del hotel. Meses más tarde, cuando éstos árboles ya han crecido, son trasladados a la Estación Experimental Horizontes, donde son replantados para que puedan seguir creciendo. Es un gesto sencillo, aparentemente insignificante, pero el significado es profundo: dejar una huella positiva que trasciende la estancia en el resort.