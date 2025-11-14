El destino más barato y seguro para hacer un primer viaje sola: es Patrimonio de la Humanidad, tiene uno de los castillos más grandes del mundo y es precioso en Navidad

Eso sí, hay que tener en cuenta algunos factores como el destino, el más importante. Pese a que el mundo y las sociedades han avanzado mucho, todavía hay países a los que se desaconseja ir siendo mujer y sobre todo yendo sola. Sentirse segura caminando por la calle tanto de día como de noche es fundamental para disfrutar. Otro de esos factores es el presupuesto ya que, aunque sola se suele gastar menos, el objetivo sigue siendo no arruinarnos.