El destino más barato de Europa: una ciudad dividida en dos partes (y no te dejarás el sueldo)

Varsovia es uno de los mejores destinos si lo que se busca es ahorrar a la hora de viajar. Desde España hay vuelos muy asequibles -y trucos para conseguirlos- así como alojamientos a precios muy competitivos que pueden bajar de los 30 euros la noche. La gastronomía y el grueso de las actividades que pueden realizarse también son baratas, por lo que no hay excusa para no viajar, pues está comprobado que no hay que gastarse un sueldo para hacerlo.