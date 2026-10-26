Uno de los desiertos más sorprendentes del mundo está en Chile: lagunas de colores, géiseres y un cielo cubierto de estrellas

Al atardecer, las crestas del Valle de la Luna proyectan sombras sobre la arena y la sal. El relieve gana profundidad, los tonos ocres se vuelven rojizos y las montañas del horizonte empiezan a oscurecerse. Es una de las imágenes que llevan a viajar al desierto de Atacama, en el norte de Chile. Pero basta alejarse de este valle para encontrar otra escena: agua azul bajo los volcanes, flamencos en los salares o columnas de vapor que ascienden al amanecer.

Flamencos y cumbres nevadas se reflejan en las aguas del salar. / Delphine Poggianti

La variedad de paisajes permite construir un viaje alrededor de San Pedro de Atacama, el pueblo desde el que parten muchas de las excursiones. Sus calles de tierra y construcciones de adobe ofrecen una escala cercana después de las grandes panorámicas. Aquí se vuelve a cenar, a descansar y a preparar la siguiente salida, ya que varias de las visitas se realizan a gran altitud.

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La luz transforma los paisajes de sal

En el Valle de la Luna, en plena cordillera de la Sal, las formas importan tanto como las texturas. Dunas, crestas y afloramientos salinos ocupan un terreno que el viento y el agua han modelado durante milenios. Desde los miradores se distinguen pliegues y desniveles que, con el sol alto, parecen confundirse en una misma extensión de tierra clara.

Por eso, lo ideal es reservar el final del día para recorrer el valle. La luz del atardecer marca las aristas, alarga las sombras y cambia los colores de la cordillera. La fotografía recoge una parte del espectáculo; sobre el terreno también se percibe la distancia entre unas formaciones y otras, la escala de las dunas y la amplitud del horizonte.

La erosión esculpe los paisajes de Atacama, con los Andes al fondo. / Skouatroulio

El agua y la vida en el desierto

La presencia de flamencos en la laguna Chaxa, en el salar de Atacama, introduce movimiento en ese paisaje mineral. Observarlos exige detenerse y mirar con atención, siguiendo sus desplazamientos por el agua. Este enclave forma parte de la Reserva Nacional Los Flamencos, que protege distintos ambientes del desierto y del altiplano, esenciales para la fauna de la zona.

Más arriba, las lagunas Miscanti y Miñiques cambian por completo la paleta del viaje. Situadas a más de 4.100 metros de altitud, sus aguas azules destacan al pie de los volcanes del mismo nombre. La vegetación baja y el terreno árido dejan las cumbres a la vista. Es uno de esos lugares en los que conviene abrir el encuadre: el atractivo está en la relación entre el agua, las laderas y el cielo.

El contraste adquiere otros colores en Piedras Rojas, junto al salar de Aguas Calientes. Las rocas rojizas ocupan el primer plano frente a las aguas de tonos turquesa y las montañas. Las lagunas altiplánicas y este sector pueden formar parte de una misma salida, siempre que el recorrido contemple las distancias, las condiciones de acceso y la adaptación a la altura.

Las columnas de vapor revelan la actividad geotérmica del Tatio. / Ricardo Martinelli

El amanecer entre los géiseres

Otra de las grandes escenas de Atacama obliga a salir cuando todavía es de noche. Los géiseres del Tatio, a más de 4.300 metros, se visitan habitualmente al amanecer, cuando el aire frío hace especialmente visibles las columnas de vapor. A medida que llega la luz, se distinguen las surgencias y el relieve que rodea el campo geotérmico.

La visita tiene algo de ritual: abrigarse, recorrer los senderos habilitados y observar cómo cambia el vapor con las primeras luces. En el entorno, los bofedales, humedales de altura, añaden otra perspectiva del altiplano y ofrecen oportunidades para observar aves y vicuñas. El camino de vuelta también forma parte de la visita, así que es mejor ir sin prisas y aprovechar las paradas autorizadas.

La Vía Láctea se despliega sobre el paisaje rocoso del desierto de Atacama. / tjalex

Un viaje que continúa bajo las estrellas

Después de un día mirando montañas, llega el momento de levantar la vista. La observación del cielo nocturno es uno de los grandes atractivos de Atacama y permite organizar una actividad distinta desde San Pedro. Alejarse de las luces y participar en una salida guiada ayuda a reconocer el firmamento y a entender qué se está observando.

Algunas experiencias incorporan la cosmovisión de los pueblos andinos, una forma de acercarse al vínculo entre el cielo y la cultura local. Conviene consultar el contenido de cada actividad y las condiciones previstas para la noche elegida. Se trata de contemplar las estrellas, pero también de aprender a reconocerlas.

Iglesia San Pedro de Atacama, en Chile / DR

Cómo organizar un viaje a Atacama en Chile

Una de las formas habituales de llegar es volar desde Santiago al aeropuerto de Calama y continuar por carretera hasta San Pedro de Atacama. Desde esta base se pueden combinar los paisajes cercanos con las excursiones al altiplano. Lo recomendable es organizar las visitas de forma progresiva y dejar las excursiones de mayor altitud para los últimos días, cuando el cuerpo ya se ha adaptado.

Al preparar el equipaje hay que contar con días soleados y madrugadas frías, especialmente en las excursiones de altura. También conviene resolver con antelación los traslados y las entradas, y comprobar los accesos de cada enclave. Una buena planificación permite dedicar más tiempo a lo que justifica este viaje: contemplar un paisaje que cambia por completo en cada excursión.

Para empezar a organizarlo, consulta las propuestas de viaje a Chile y revisa las opciones que incluyen Atacama. Contrasta el itinerario, los alojamientos y los servicios incluidos para elegir la propuesta que mejor encaje contigo.

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