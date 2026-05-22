Cuando llueve, este desierto de sal se transforma en el espejo más grande de la Tierra: cielos duplicados, islas de cactus y paisajes del altiplano

El coche avanza y, durante unos minutos, no hay nada que marque distancia. Ni árboles, ni casas, ni montañas cerca. Solo una superficie blanca que se extiende hasta el horizonte y obliga a mirar dos veces para saber dónde acaba la sal y dónde empieza el cielo. En el Salar de Uyuni, el paisaje no se contempla desde fuera: te desorienta, te deja sin referencias y convierte el silencio en parte del viaje.

Salar de Uyuni, Bolivia / Istock

Este desierto de sal, situado en el altiplano boliviano, es el más grande del mundo, con más de 10.000 kilómetros cuadrados. En época de lluvias, una fina capa de agua lo transforma en un espejo natural donde las nubes parecen pasar por debajo de los pies; en la estación seca, la superficie se rompe en figuras geométricas blancas que parecen dibujadas sobre la tierra.

Salar de Uyuni: cuándo ver el espejo de agua y cuándo encontrar los polígonos de sal

La experiencia cambia por completo según la época del año. Entre diciembre y abril, las lluvias pueden cubrir partes del salar con una capa de agua muy fina; cuando no hay viento, el cielo se refleja con tanta nitidez que el coche parece flotar y las personas quedan suspendidas entre dos azules. No hace falta buscar mucho: basta bajar, caminar despacio y ver cómo cada paso rompe durante un segundo la imagen perfecta del reflejo.

El Salar de Uyuni es uno de los parajes más únicos del mundo / Istock / sara_winter

Entre mayo y noviembre, el salar muestra otra cara. La superficie queda seca y aparecen los polígonos de sal, esas formas hexagonales que se extienden hasta donde alcanza la vista. La ventaja de esta temporada es que permite moverse con más facilidad y llegar a zonas como la isla Incahuasi, una parada clave para ver el blanco infinito desde otra altura.

Isla Incahuasi: cactus gigantes en medio del salar blanco

Incahuasi aparece como una isla de roca en mitad del salar, cubierta de cactus enormes que rompen de golpe la monotonía blanca. Subir por sus senderos cortos permite mirar el paisaje desde arriba y entender la escala real del lugar: abajo, los vehículos parecen puntos diminutos; alrededor, la sal se extiende como una llanura infinita.

Vistas desde la isla de Incahuasi, con cactus centenarios, en el Salar de Uyuni, Bolivia / Peter Adams/Corbis

Se camina entre cactus centenarios que pueden superar los 10 metros de altura, se buscan pequeñas sombras entre la roca y se consigue una de las vistas más completas del salar. En una ruta bien planteada, merece la pena llegar a Incahuasi cuando los grandes grupos ya se han marchado o todavía no han llegado. Es entonces cuando la isla se disfruta mejor: con tiempo para caminar, mirar alrededor y sentir que ese islote de piedra y cactus flota casi en privado sobre el desierto blanco.

Cómo disfrutar del amanecer y atardecer en Uyuni

El atardecer en Uyuni conviene vivirlo sin prisas. Lo ideal es llegar a una zona abierta del salar cuando el sol empieza a bajar, apagar el motor y dejar que la luz haga su trabajo. En temporada de lluvias, el reflejo duplica el cielo y convierte cada movimiento en una silueta sobre el agua. En temporada seca, las figuras de sal atrapan las sombras y el blanco empieza a teñirse de rosa, naranja y violeta.

El gran salar de Uyuni funciona como un espejo gigante / Istock / Zheka Boss

Este momento mejora mucho si se organiza fuera de las horas más concurridas. Algunos recorridos incluyen una pausa con bebida caliente o una copa sencilla mientras cae la luz, pero lo importante es no marcharse demasiado pronto. En Uyuni, los minutos posteriores a la puesta de sol suelen ser tan potentes como el propio atardecer: el frío empieza a subir desde el suelo, el cielo se oscurece rápido y la sal conserva durante un rato los últimos colores del día.

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Lagunas altiplánicas: flamencos, volcanes y colores imposibles

El viaje a Bolivia no termina en el salar. Muchas rutas continúan hacia el sur, entrando en un altiplano de lagunas, volcanes y desiertos donde el paisaje vuelve a cambiar. Laguna Colorada aparece a más de 4.000 metros de altitud, con tonos rojizos que cambian según la luz, los minerales y los microorganismos del agua. Allí suelen verse flamencos alimentándose en aguas poco profundas, con el contraste del rojo, el blanco de los depósitos minerales y las montañas secas alrededor.

La Laguna Colorada en Bolivia es un santuario natural de alta montaña situado a más de 4200 metros, famoso por albergar miles de flamencos, incluyendo el raro Flamenco de James, el Andino y el Chileno. / agustavop / ISTOCK

Laguna Verde ofrece una escena diferente junto al volcán Licancabur. Su color puede variar entre verde intenso, turquesa o tonos más apagados según el viento y la luz del día. Merece la pena integrar estas lagunas en una ruta de varios días porque disfrutar el altiplano exige tiempo: hay altura, frío, caminos largos y una belleza áspera que se disfruta mejor cuando el itinerario no va demasiado comprimido.

El Volcán Licancabur 5.920 metros es un cono casi perfecto en la frontera entre Chile y Bolivia, famoso por albergar una de las lagunas más altas del mundo en su cráter y por su imponente reflejo sobre la Laguna Verde en Bolivia. / Christian Kober/Robert Harding World Imagery/Corbis

Cómo dormir en el salar: hoteles de sal y noches de cielo despejado

Dormir cerca del salar permite aprovechar las mejores horas del día sin depender de traslados largos. En la zona existen hoteles construidos con bloques de sal, donde las paredes, parte del mobiliario e incluso algunos suelos utilizan el propio material del entorno. Más allá de la curiosidad, alojarse allí ayuda a mantener la experiencia conectada con el paisaje incluso después de terminar la ruta.

Hotel Palacio de Sal en el Salar de Uyuni, Bolivia / Hotel Palacio de Sal ©

La noche en Uyuni también es parte de la experiencia. A más de 3.600 metros de altitud y con muy poca contaminación lumínica fuera de los pueblos, el cielo puede verse con una nitidez impresionante si está despejado. Salir unos minutos antes de dormir, bien abrigado, y mirar las estrellas sobre el altiplano es una de esas experiencias sencillas que alargan el viaje sin necesidad de añadir otra excursión.

Cómo encajar el Salar de Uyuni en un viaje por Bolivia

El Salar de Uyuni merece tiempo. Una visita rápida permite ver la gran llanura blanca, pero el viaje gana mucho con una ruta de dos o tres días: espejo o polígonos de sal, Incahuasi, amaneceres, lagunas altiplánicas, géiseres y paisajes cercanos a la frontera con Chile. La elección depende de la época, del estado de las pistas y del tipo de experiencia que se quiera vivir.

Lago Titicaca, Bolivia / Istock / Stefan Tomic / Agencia iStock

En un viaje a Bolivia, Uyuni combina muy bien con La Paz, el lago Titicaca, Sucre o incluso con una extensión hacia el desierto de Atacama. La clave está en ordenar bien la altitud, los traslados y las noches para que el recorrido no se convierta en una sucesión de kilómetros en pocos días. En un territorio tan extremo, diseñar el itinerario con margen hace que el salar se viva como lo que es, uno de los paisajes más impresionantes de Sudamérica.

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Pensar en Bolivia despierta muchas preguntas desde el primer momento: cuándo visitar el Salar de Uyuni, cuántos días dedicar al altiplano, cómo combinarlo con La Paz, el lago Titicaca o Sucre, y qué tipo de ruta encaja mejor según la época del año. Dar forma a todo eso con ayuda de expertos permite construir un recorrido coherente, adaptado al ritmo y los intereses de cada viajero.

Parece un espejo gigante, pero en realidad es un glaciar de 12.000 kilómetros cuadrados: este es el punto más fotografiado de Bolivia / Istock / Olga Gavrilova

La ventaja de un viaje personalizado está precisamente ahí: en decidir si el salar será el gran eje del itinerario, si conviene sumar lagunas altiplánicas o si merece la pena enlazar Bolivia con otros paisajes andinos sin perder sentido en el recorrido.

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