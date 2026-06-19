Descuento histórico: un viaje a Punta Cana con todo incluido por menos de 1.000 euros

Hay destinos que asociamos automáticamente a las lunas de miel o a los grandes viajes de una vez en la vida. Las playas caribeñas, con sus aguas color turquesa, su arena finísima y su exótica selva, entran en ese grupo. Pero hay ocasiones en las que esos lugares se vuelven sorprendentemente accesibles y hacemos de un viaje único un evento anual.

Así ocurre con esta oferta que PANGEA y Club VIAJAR proponen para recorrer República Dominicana: un viaje a Punta Cana cuyo precio parte por debajo de los 1000 euros. Entre jornadas de descanso junto al mar, piscinas infinitas, largas playas de arena blanca y platos locales de pescado fresco, la experiencia permite descubrir el lado más pausado del país.

República Dominicana: el paraíso en la tierra / Unsplash / Juanca Paulino

Qué hacer en un viaje a Punta Cana

Uno de los mayores atractivos del viaje es precisamente la posibilidad de no hacer absolutamente nada. El precio incluye una estancia con todo incluido pensada para alternar las horas de playa con actividades acuáticas, música en directo y una gastronomía inspirada en los sabores caribeños.

Las playas infinitas de Punta Cana son el mejor motivo para viajar / Unsplash / Kalyan Mukherjee

Los amantes del mar pueden practicar snorkel, buceo, paddleboard, kayak o incluso parasailing, mientras que quienes prefieran un ritmo más tranquilo encontrarán en la piscina infinita y la arena blanca de Punta Cana el escenario perfecto para desconectar.

¿Quieres viajar a República Dominicana? / Club VIAJAR by PANGEA

Isla Saona, una de las joyas del Caribe

Entre las excursiones opcionales destaca Isla Saona, que resume a la perfección la imagen que muchos tienen en mente cuando piensan en el Caribe. Situada dentro del Parque Nacional Cotubanamá, esta isla de 25 kilómetros de longitud conserva intacta gran parte de su belleza natural.

La experiencia suele incluir un paseo en catamarán y un baño en las famosas piscinas naturales de aguas cristalinas. A nuestro alrededor, una vegetación exuberante y arenales como la playa Palmilla.

Isla Saona es la imagen que todos tenemos en mente cuando pensamos en el Caribe / Unsplash / Esteban Ponce

Recorrer la jungla dominicana: selva, cacao y cuevas de agua cristalina

Otra de las propuestas más atractivas es un recorrido en buggy por los senderos selváticos de Punta Cana. La ruta permite descubrir una cara más auténtica del destino, con visitas a plantaciones de cacao y café y paradas en cuevas de aguas transparentes donde es posible darse un baño.

El interior dominicano también está lleno de belleza / Unsplash / Valeriy Labushkin

Santo Domingo, la primera ciudad del Nuevo Mundo

Más allá de su impresionante oferta natural, República Dominicana guarda un importante patrimonio histórico. Santo Domingo, la primera capital fundada por los europeos en América, conserva una de las zonas coloniales más interesantes del continente, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Allí destacan la Catedral Primada de América, considerada la primera catedral del continente; el Alcázar de Colón, residencia de Diego Colón; y el Museo de las Casas Reales. También merece la pena recorrer el Malecón o pasear por la calle El Conde, donde abundan las terrazas y se montan partidas de ajedrez improvisadas al caer la tarde.

Santo Domingo es una joya colonial / Unsplash / Asael Pena

Un viaje al Caribe por menos de 1.000 euros

Con vuelos, traslados y siete noches de alojamiento incluidos, esta propuesta de Club VIAJAR y PANGEA permite disfrutar de nueve días en Punta Cana desde 990 euros. Una oferta limitada que convierte uno de los destinos más codiciados del Caribe en una escapada mucho más accesible de lo habitual y que, además, deja margen para añadir experiencias como Isla Saona, Santo Domingo o las rutas en buggy entre la selva dominicana.

¿Quieres viajar a República Dominicana? / Club VIAJAR by PANGEA

Disponible para salidas en domingo durante junio y julio, propone ocho días de relax en uno de los destinos más deseados del Caribe. El viaje incluye vuelos internacionales, traslados en vehículo climatizado y siete noches de alojamiento en un resort todo incluido situado a pie de playa. Eso sí: el itinerario, como todos los que propone PANGEA, es completamente personalizable.

¿Quieres viajar a República Dominicana? Entra en PANGEA y haz realidad los viajes que siempre has leído en VIAJAR.