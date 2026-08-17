El descuento de Interraíl que ningún mayor de 60 años conoce recorre 33 países de Europa central: un viaje en tren sin fecha fija, capitales históricas y paisajes de película
Un recorrido de ensueño desde la ventana: conecta las grandes capitales europeas en primera clase.
Si eres de los que piensan que Interrail es solo para estudiantes universitarios con mochila a la espalda, estás muy equivocado, ya que la realidad es que el pase ferroviario más famoso de Europa tiene un secreto muy bien guardado para un tipo de público muy diferente: los mayores de 60 años. Detrás del nombre de Interrail Senior, existe un descuento oficial que muchos desconocen y que permite recorrer 33 países en tren con precios muy rebajados, máxima comodidad y libertad absoluta de improvisar la ruta sin atarse a unas fechas determinadas.
Para quien no sepa de qué se trata el Interrail Senior Pass, es para personas a partir de los 60 años, esto demuestra que el Interrail no es solo para mochileros. Es un billete nominativo que además te permite ahorrar un 10 % frente a la tarifa estándar. Olvídate del mito del viaje incómodo en segunda clase, la opción para mayores de 60 se orienta mucho más a la primera clase. Es la excusa perfecta para viajar con más espacio, silencio, enchufes a mano y asientos bastante más cómodos.
La Ruta de las Capitales Imperiales
Sin duda, la ruta por excelencia para viajeros de más de 60 años. Se desarrolla en pleno corazón de Europa Central, donde el tren ya no es solo un medio de transporte, sino una tradición cultural muy solicitada. Generalmente, los trayectos entre ciudades suelen ser muy cortos, haciendo que el viaje sea mucho más ameno.
Entre Viena y Praga solo hay unas 4 horas de trayecto liso y sin curvas, de Praga a Budapest son unas 6 horas y media, son muchos los que aprovechan para hacer una parada intermedia en Bratislava, la capital de Eslovaquia, que queda justo a mitad de camino. Una curiosidad que deberás saber, es que en los trenes de Austria y República Checa, no es obligatorio reservar asiento, podrás subir al tren cuando quieras y sentarte en tu plaza de 1.ª clase.
Altos Panorámicos e Italia del Norte
De las rutas favoritas de nuestros viajeros, es la combinación perfecta entre la puntualidad suiza y el encanto italiano. Esta ruta está pensada para disfrutar del paisaje sentado en un vagón panorámico antes de adentrarse por completo en la riqueza cultural del norte de Italia. Lo bueno de estos trenes es que, puedes optar por trenes con ventanales panorámicos para admirar la belleza de sus lagos, montañas y pueblos alpinos sin ningún esfuerzo.
La conexión es bastante cómoda y rápida, en unas 3 horas y media, el tren de alta velocidad cruza el túnel de base de San Gotardo y te lleva hasta el centro de Milán. De Milán a Venecia hay solo 2 horas y media de trayecto.
¿Cómo puedo adquirir los billetes para mi viaje?
El Interrail Senior es la excusa perfecta para marcarse un “ahora que puedo, me voy”. Es 100 % digital, se lleva en el móvil y te da 11 meses de margen para empezar la ruta cuando mejor te venga. Tanto si prefieres un ritmo tranquilo como un maratón de ciudades, las ventajas de la primera clase son un lujo, esperas el tren de reyes en las salas VIP, te ahorras las básculas de equipaje de las aerolíneas y, por si fuera poco, ¡te permite llevarte a dos acompañantes gratis!
- El mejor destino para mayores de 60 años que quieran seguir viajando en septiembre: un paraíso gastronómico, pueblos barrocos, clima suave y un final de verano de película
- El mejor destino para el final del verano: esta isla combina pueblos barrocos, playas mediterráneas y una gastronomía única
- Algunas de las islas más bonitas del Mediterráneo están en este itinerario que une dos países, cultura clásica y la gastronomía más internacional del mundo
- Poca gente la visita, pero es la mejor isla para descubrir en septiembre: clima cálido, playas tranquilas y un patrimonio extraordinario que conecta con la civilización que sentó las bases de la antigua Grecia
- La 'tierra de los cíclopes' de Ulises es un pueblo pesquero de 5.000 habitantes: ocho islotes de lava del Etna y la casa de un clásico de Verga
- El mejor país para jubilarse es un paraíso en medio del Mediterráneo con miles de kilómetros de costa y 250 días de sol al año: barato y con 20 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad
- Los astronautas de la NASA coinciden desde hace décadas: es el lugar más hermoso de la Tierra visto desde el espacio, y sus aguas se reconocen a 400 kilómetros de altura
- Uno de los países más sorprendentes de África permite hacer dos safaris en un mismo viaje: uno entre elefantes y otro bajo las aguas del Índico