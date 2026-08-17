El descuento de Interraíl que ningún mayor de 60 años conoce recorre 33 países de Europa central: un viaje en tren sin fecha fija, capitales históricas y paisajes de película

Si eres de los que piensan que Interrail es solo para estudiantes universitarios con mochila a la espalda, estás muy equivocado, ya que la realidad es que el pase ferroviario más famoso de Europa tiene un secreto muy bien guardado para un tipo de público muy diferente: los mayores de 60 años. Detrás del nombre de Interrail Senior, existe un descuento oficial que muchos desconocen y que permite recorrer 33 países en tren con precios muy rebajados, máxima comodidad y libertad absoluta de improvisar la ruta sin atarse a unas fechas determinadas.

Adriana Fernández

Para quien no sepa de qué se trata el Interrail Senior Pass, es para personas a partir de los 60 años, esto demuestra que el Interrail no es solo para mochileros. Es un billete nominativo que además te permite ahorrar un 10 % frente a la tarifa estándar. Olvídate del mito del viaje incómodo en segunda clase, la opción para mayores de 60 se orienta mucho más a la primera clase. Es la excusa perfecta para viajar con más espacio, silencio, enchufes a mano y asientos bastante más cómodos.

Prague Main Train Station, Hlavni nadrazi, Prague, Czech Republic / Istock / Petr Polak

La Ruta de las Capitales Imperiales

Sin duda, la ruta por excelencia para viajeros de más de 60 años. Se desarrolla en pleno corazón de Europa Central, donde el tren ya no es solo un medio de transporte, sino una tradición cultural muy solicitada. Generalmente, los trayectos entre ciudades suelen ser muy cortos, haciendo que el viaje sea mucho más ameno.

Plaza de la Ciudad Vieja, Praga / Istock / TUNART

Entre Viena y Praga solo hay unas 4 horas de trayecto liso y sin curvas, de Praga a Budapest son unas 6 horas y media, son muchos los que aprovechan para hacer una parada intermedia en Bratislava, la capital de Eslovaquia, que queda justo a mitad de camino. Una curiosidad que deberás saber, es que en los trenes de Austria y República Checa, no es obligatorio reservar asiento, podrás subir al tren cuando quieras y sentarte en tu plaza de 1.ª clase.

Puente de las Cadenas al atardecer en Budapest / Istock / Schroptschop

Altos Panorámicos e Italia del Norte

De las rutas favoritas de nuestros viajeros, es la combinación perfecta entre la puntualidad suiza y el encanto italiano. Esta ruta está pensada para disfrutar del paisaje sentado en un vagón panorámico antes de adentrarse por completo en la riqueza cultural del norte de Italia. Lo bueno de estos trenes es que, puedes optar por trenes con ventanales panorámicos para admirar la belleza de sus lagos, montañas y pueblos alpinos sin ningún esfuerzo.

Thun cityspace with Alps mountain and lake in Switzerland / Istock / Sanga Park

La conexión es bastante cómoda y rápida, en unas 3 horas y media, el tren de alta velocidad cruza el túnel de base de San Gotardo y te lleva hasta el centro de Milán. De Milán a Venecia hay solo 2 horas y media de trayecto.

Catedral de Milán en sunrise, Italia / Istock / Boris Stroujko

¿Cómo puedo adquirir los billetes para mi viaje?

El Interrail Senior es la excusa perfecta para marcarse un “ahora que puedo, me voy”. Es 100 % digital, se lleva en el móvil y te da 11 meses de margen para empezar la ruta cuando mejor te venga. Tanto si prefieres un ritmo tranquilo como un maratón de ciudades, las ventajas de la primera clase son un lujo, esperas el tren de reyes en las salas VIP, te ahorras las básculas de equipaje de las aerolíneas y, por si fuera poco, ¡te permite llevarte a dos acompañantes gratis!