Tromsø: un viaje a la capital de la Laponia noruega

La historia polar ha marcado desde siempre el rumbo de Tromsø, además de su herencia vikinga y el legado sami —comunidad que todavía sigue presente—; esta última, especialmente, ha mantenido a la sociedad ligada a sus tradiciones ancestrales, como su fuerte vínculo con la naturaleza y el cuidado de los renos. Pero si hay algo por lo que se conoce hoy esta región noruega, es por haberse convertido en el epicentro del turismo para el avistamiento de auroras boreales. Su ubicación en el Óvalo Auroral, una posición geográfica alrededor del polo geomagnético, permite que desde Tromsø y sus alrededores se disfrute con mayor intensidad y frecuencia del espectáculo de luces del norte, hasta el punto de que más de 200 noches al año las auroras boreales iluminan su cielo. La caza de auroras en los alrededores de la región se ha convertido en uno de los pilares económicos de esta pequeña ciudad ártica, donde hoteles, operadores turísticos y guías han enfocado su trabajo a esta experiencia que cada año atrae a más de 300.000 turistas internacionales.