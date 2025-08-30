Descubre los rincones ocultos del Algarve: paisajes vírgenes, olas y mucha calma

Muy cerca de Aljezur, encantador pueblecito de interior (de imprescindible visita, por cierto), el pueblo de Arrifana se encarama sobre el océano con un encanto discreto y muy surfero. En este pequeño pueblo costero, convertido en una de las mecas del surf en Portugal, conviven casitas blancas, barquitas varadas, tablas de surf, un ambiente relajado y restaurantes familiares donde el tradicional bacalao y el marisco fresco se sirven mirando al infinito. Y si es a la hora de cenar con más razón, porque aquí las puestas de sol también son de película.