Descubre el legado ancestral del este de Irlanda

En Kilkenny, cada rincón tiene algo que ofrecer: desde la majestuosa catedral de Saint Canice hasta la restaurada Rothe House, una joya del siglo XVII. Y si buscas una experiencia auténtica, no te pierdas la oportunidad de practicar "hurling", uno de los deportes más antiguos de Irlanda, o sumérgete en la vibrante vida nocturna de sus históricos pubs, como Kyteler's Inn o The Hole in the Wall.