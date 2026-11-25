Santander se entiende mejor al aire libre. Basta seguir la línea de la bahía o acercarse a sus playas para descubrir una ciudad donde el mar marca el paisaje y también la manera de recorrerlo. En pocos kilómetros se suceden paseos marítimos, arenales urbanos, calas de aspecto natural y parques en los que detenerse a mirar.

Los Jardines de Pereda, junto al Centro Botín, acercan el paseo marítimo al centro de Santander. / Turismo Santander

La ruta puede empezar en el centro, junto a los Jardines de Pereda, y continuar por el paseo marítimo. Desde allí, la bahía acompaña el camino con vistas a Somo, Pedreña y la larga lengua de arena de El Puntal, mientras Peña Cabarga dibuja el horizonte. No hace falta alejarse mucho para cambiar de escenario: Santander tiene naturaleza a mano en cualquier estación.

La bahía de Santander, entre las más bellas del mundo

La bahía forma parte de la vida cotidiana de la ciudad y es uno de sus grandes atractivos. Santander pertenece desde 1997 a la Asociación de las Bahías Más Bellas del Mundo, y su estuario destaca tanto por su valor paisajístico como por su importancia ecológica. Es, además, la única bahía del norte de España orientada al sur.

Una embarcación navega por la bahía de Santander junto al paseo marítimo. / Turismo Santander

El paseo marítimo permite disfrutar de esa panorámica mientras se suceden algunos de los lugares más emblemáticos de la capital: el Centro Botín, la Grúa de Piedra, el monumento a Los Raqueros y el Palacete del Embarcadero. Al final, Puertochico recuerda la historia marinera de Santander, que hoy sigue muy presente en sus puertos, su gastronomía y sus actividades náuticas.

La bahía es también un entorno de interés para quienes disfrutan observando aves. Según los censos de SEO/BirdLife recogidos por Turismo Santander, constituye el humedal más importante de Cantabria para la invernada de aves acuáticas.

Las esculturas de Los Raqueros, en el paseo marítimo de Santander. / Turismo Santander

De las playas urbanas a las calas más tranquilas

Santander ofrece arenales para distintos planes. Los Peligros y La Magdalena quedan cerca del centro, mientras que las playas del Sardinero son una buena elección para combinar baño, paseo y ambiente.

La Primera Playa de El Sardinero empezó a promocionarse para los terapéuticos Baños de Ola en 1847, una tradición que contribuyó a convertir en destino balneario, unos cuidados que cobran más sentido en los meses de otoño y primavera, gracias a los contrastes de temperatura.

Playa de Mataleñas / Turismo Santander

Entre ambas playas del Sardinero se encuentran los Jardines de Piquío, un mirador perfecto para contemplar el Cantábrico. Desde allí, el paseo puede continuar hacia el Parque de Mesones o seguir por la costa hasta descubrir arenales más recogidos.

La playa de La Magdalena, dentro de la bahía, suele tener aguas tranquilas. La de El Camello llama la atención por una formación rocosa que recuerda a este animal, y la Segunda del Sardinero es la más extensa de la ciudad. Hay opciones para alargar el paseo incluso fuera del verano: basta con elegir un tramo de costa y dejar que el paisaje cambie con la marea.

Entorno de la Virgen del Mar / Turismo Santander

Mataleñas y Molinucos ofrecen un paisaje más natural; el norte litoral, desde el Faro a La Maruca y la Virgen del Mar, por su parte, alternan acantilados, arena, roca y mar abierto.

Parques para alargar la escapada

La naturaleza de Santander no termina en la costa. La península de La Magdalena, con unas 25 hectáreas, reúne playas, arbolado y algunos de los edificios más conocidos de la ciudad, como el Palacio de La Magdalena, las Caballerizas Reales y el Faro de la Cerda. Recorrerla sin prisa permite combinar vistas al mar con rincones de sombra.

El Palacio de La Magdalena, rodeado de jardines y acantilados. / Turismo Santander

Más al norte, el parque de Mataleñas ofrece senderos, zonas arboladas y un estanque de aves junto a los acantilados de Cabo Menor. Es una buena parada antes o después de acercarse a la playa del mismo nombre.

Para quienes prefieren un paseo verde en plena ciudad, la Vaguada de Las Llamas suma caminos, áreas recreativas y espacios acuáticos en sus 11 hectáreas, además de un humedal que utilizan distintas aves.

Humedal urbano Las Llamas. / Turismo Santander

También merece la pena volver hacia el centro y cruzar los Jardines de Pereda, entre esculturas y árboles, o pasear por la Alameda de Oviedo, rodeada de comercios y restaurantes.

Así, la ruta natural de Santander puede terminar como empezó: caminando, esta vez entre jardines, con el mar todavía cerca.