El desconocido rincón de estilo Belle Époque que debes conocer: en el Mediterráneo y unido para siempre a Antoine de Saint-Exúpery

Al transitar por la famosa carretera de La Corniche d’Or, que bordea la Costa Azul, muchos se detienen en Agay admirados por el color de las formaciones rocosas que la circundan. En efecto, estamos ante la puerta de entrada hacia el macizo del Esterel, un relieve montañoso de origen volcánico conocido por el característico color de sus rocas de pórfido rojo. Un rojo que contrasta poderosamente con el verde de la vegetación mediterránea y con el azul de las aguas del mar.