Un castillo medieval precioso, playas turquesa y ruinas romanas: el desconocido pueblo del norte de Italia que lo tiene todo
Situado a los pies de la sierra de los Alpes, tiene cantidad de balnearios y es la joya del lago Garda.
El norte de Italia es conocido por ciudades como Turín, Venecia o Milán, así como por los muchos lagos que conforman su geografía, como el Lago Maggiore, el Lago di Como, o el Lago di Garda. Es a orillas de este último lago que se erige uno de los pueblos más desconocidos a la par que bonitos de esa parte del territorio italiano.
Con un casco antiguo de origen medieval que se encuentra en una pequeña península que penetra el lago, el municipio de Sirmione, ubicado en la provincia de Brescia, recibe el sobrenombre de la Joya del lago Garda por su patrimonio arquitectónico, sus paisajes únicos, y sus aguas termales.
La opción más habitual para llegar hasta el municipio es en tren desde la ciudad de Brescia, a la que se puede llegar en avión. Desde la estación de tren de Desenzano, la más próxima a Sirmione, se puede tomar un autobús o un taxi para llegar al pueblo. También se puede llegar fácilmente en coche, ya sea privado o de alquiler.
Las maravillas de Sirmione
Perfecta para descubrir durante una escapada de un par de días, esta maravillosa localidad a orillas del mágico lago de Garda ofrece desde vestigios de la época romana hasta monumentos de la época medieval. El centro histórico es el punto idóneo para empezar la visita a esta bonita localidad; aquí podrás pasear por sitios tan interesantes como la Piazza Castello, sus parques, o alguno de los edificios y monumentos dedicados a la diva absoluta Maria Callas, que vivió en la zona durante varios años.
El Castillo Scaligero
Cruzando uno de los dos puentes que unen la península del casco antiguo con el resto del pueblo accederás al monumento principal de esta localidad. Rodeado por un foso, se trata de una fortaleza construida en el siglo XIII por la familia Scala, que gobernaron la ciudad de Verona durante ciento veinticinco años.
Pagando una entrada de unos 6€ podrás visitar el interior del castillo, donde descubrir espacios con exposiciones, sus patios y algunos tramos de su muralla; la guinda del pastel es la torre principal, desde arriba de la cual obtendrás una panorámica imborrable del lago.
Le Grotte di Catullo
En el extremo norte de la península del centro histórico se encuentran los restos de una antigua domus romana, construida entre los siglos I a.C y I d.C. De visita obligada, sobretodo para los amantes de la historia, este yacimiento está considerado el ejemplo de villa romana más relevante del norte de Italia.
Justo enfrente de el yacimiento está la playa Jamaica, la más popular y bonita del municipio, famosa por sus aguas cristalinas. Los más aficionados al cine quizás reconocerán estas localizaciones, pues tanto las ruinas de la domus como la playa fueron escenario de algunas escenas de la película Call Me by Your Name, dirigida por el italiano Luca Guadagnino.
Iglesia de Santa María Maggiore
Situada en el corazón del casco antiguo, este templo fue construido en el siglo XV. Es fácilmente reconocible por su hermoso pórtico de piedra y su campanario. Llamada también iglesia de Santa Maria delle Neve, dentro de la iglesia podrás maravillarte con los delicados frescos de los siglos XV y XVI en los que se representan escenas de la vida de la Virgen y Jesucristo. Además, sirve como refugio para escapar del bullicio del mundo exterior.
Termas
Con la llegada del otoño y la bajada de las temperaturas, los balnearios de aguas termales son un destino muy habitual. Sirmone, con termas donde las aguas sulfurosas emanan del fondo del lago a 69ºC, se ha convertido en uno de los destinos de este ámbito más importantes de Europa.
El balneario más famoso de la localidad es el Aquaria Thermal SPA, con variedad de piscinas y jacuzzis, duchas aromáticas, y unas fantásticas vistas al lago. Las Terme Virgilio son un centro de salud dedicado a tratar diferentes dolencias; mientras que las Termas de Catullo tienen un enfoque 100% turístico.
Gastronomía local
Son muchos los ristorantes, trattorias y osterias donde poder disfrutar de la excelente gastronomía de la zona. Aquí podrás degustar desde carnes, donde destacan los platos de caza, hasta los excelentes quesos de la región, como el mascarpone o el gorgonzola. Los arroces y las pastas son también habituales de su cocina; pero el ingrediente que predomina por encima de todos los demás es el pescado, que se extrae a diario del mismo lago y con el que se elabora deliciosos platos.
