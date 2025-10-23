Un castillo medieval precioso, playas turquesa y ruinas romanas: el desconocido pueblo del norte de Italia que lo tiene todo

Son muchos los ristorantes, trattorias y osterias donde poder disfrutar de la excelente gastronomía de la zona. Aquí podrás degustar desde carnes, donde destacan los platos de caza, hasta los excelentes quesos de la región, como el mascarpone o el gorgonzola. Los arroces y las pastas son también habituales de su cocina; pero el ingrediente que predomina por encima de todos los demás es el pescado, que se extrae a diario del mismo lago y con el que se elabora deliciosos platos.