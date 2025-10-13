La desconocida ciudad de Portugal que es un paraíso termal: tiene el hospital balneario más antiguo del mundo
Con una arquitectura que va desde el barroco hasta el Art Nouveau, esta ciudad fue fundada por una reina.
Portugal, nuestro vecino en la costa oeste de la Península Ibérica, es un país lleno de historia y cultura. Además de disfrutar de buen clima gran parte del año, el país luso goza de una distinguida gastronomía y vinos de renombre. Con una naturaleza fuerte y única, Portugal está compuesto por pueblos y ciudades de calles pintorescas, así como un territorio de un marcado carácter geográfico, con cuevas y asombrosas formaciones rocosas.
A unos 80 kilómetros de Lisboa, y a tiro de piedra de la costa, se halla la ciudad de Caldas da Rainha. Debido al rol que la cerámica ha tenido en la formación de las infraestructuras de la ciudad y su vitalidad comercial y cultural, con 500 años de patrimonio y alrededor de 17 talleres que todavía se dedican a este oficio, en 2019 la UNESCO la añadió a la Red de Ciudades Creativas.
Se cree que el origen de la ciudad está en el siglo XV, cuando Leonor de Viseo, reina consorte de Portugal, encontró a unos lugareños bañándose en los manantiales, que le contaron las maravillas de las aguas termales. Así, la reina Leonor, que desde hacia un tiempo sufría de una herida que no sanaba, quiso comprobar esas afirmaciones. Al año siguiente, habiéndose curado, la reina Leonor mandó la construcción de un hospital termal para aquellos que quisieran tratarse.
Con el paso del tiempo, la vocación terapéutica de la localidad fue consolidándose, haciéndola crecer. Por eso, durante su reinado en el siglo XVII, el rey Alfonso VI dictaminó la reconstrucción y ampliación del hospital, el cuál la familia real y la corte visitaron anualmente. Fue en el siglo XIX, cuando los balnearios vivieron su época dorada en Europa, que la ciudad se consolidó definitivamente, erigiéndose como el lugar preferido de la clase adinerada.
Las actividades termales en Caldas da Rainha son vitales para entender la historia de la ciudad. El lugar de referencia es el Complejo Termal, en el que se encuentran el antiguo hospital termal y el Hospital y Museo de Caldas, donde se cuenta la historia del hospital termal más antiguo del mundo.
Los imprescindibles de Caldas da Rainha
Debido a sus termas, la localidad se convirtió en lugar de reunión de la nobleza y burguesía, por lo que, repartida por la ciudad, podemos encontrar una gran variedad de estilos arquitectónicos distinguidos desde el barroco hasta el Art Nouveau.
Parque Dom Carlos I
Ubicado en el centro histórico de la ciudad, este romántico jardín fue creado a finales del siglo XIX y está considerado uno de los parques más ricos en biodiversidad de todo Portugal. Fue diseñado por el arquitecto Rodrigo Berquó, quien revitalizó el parque y creó un lago artificial y avenidas arboladas.
Complemento vital del Hospital Termal, esta área verde dispone de varias estructuras, como una pista de tenis, una casa de té, o varias obras escultóricas repartidas por el parque. En él se encuentra también el Museo José Malhoa, que conserva una importante colección de arte portugués, con una gran presencia de obras del mismo José Malhoa, nacido en Caldas da Rainha.
Museu de Cerâmica
Obviando los balnearios, la ciudad debe su fama a la cerámica, por lo que el Museo de Cerámica, ubicado en un palacio romántico del siglo XIX, es de visita casi obligada. El museo comprende un viaje por la historia de este arte, que va desde el siglo XVIII hasta nuestros días; expuestas encontramos una colección de vajillas de Caldas y otros centros cerámicos, tanto portugueses como del extranjero.
El mayor reclamo del museo son las obras de Rafael Bordalo Pinheiro, artista del costumbrismo del siglo XIX y que se ha convertido en icono portugués.
Fabrica de Faianças Rafael Bordalo Pinheiro
Tal es la importancia de este artista que hemos nombrado antes, que la fábrica que fundó -lugar donde nació la popular loza de la ciudad y que, durante más de 130 años, ha producido cerámicas funcionales y decorativas- es hoy fábrica, museo y tienda dedicado al maestro.
Praça da República
Centro neurálgico de la ciudad, también se la conoce como Plaza de la Fruta. Con una historia que se remonta hasta el siglo XV, la plaza, rodeada de casas adosadas de una gran variedad de colores y azulejos, es el único mercado al aire libre del territorio nacional que sucede a diario. Además de ser una vitrina de la producción agrícola de la región, es el sitio perfecto para descubrir el Art Nouveau de la ciudad.
Dos de los puntos de interés de la plaza son la Ermida de São Sebastião y el histórico Café Central, el lugar perfecto donde tomar algo mientras reponemos fuerzas.
Mata Rainha D. Leonor
Este maravilloso bosque fue plantado en época de la reina Leonor con el objetivo de proteger los manantiales que abastecen el hospital termal. Con frondosos e imponentes árboles -entre los que destacan robles, acacias, pinos piñoneros y plátanos-, cuenta con 17 hectáreas llenas de belleza, que rodean las zonas de picnic y por las cuales se puede hacer senderismo.
