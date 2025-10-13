La desconocida ciudad de Portugal que es un paraíso termal: tiene el hospital balneario más antiguo del mundo

A unos 80 kilómetros de Lisboa, y a tiro de piedra de la costa, se halla la ciudad de Caldas da Rainha. Debido al rol que la cerámica ha tenido en la formación de las infraestructuras de la ciudad y su vitalidad comercial y cultural, con 500 años de patrimonio y alrededor de 17 talleres que todavía se dedican a este oficio, en 2019 la UNESCO la añadió a la Red de Ciudades Creativas.