Esta desconocida ciudad argentina que casi nadie visita tiene una reserva Patrimonio de la Humanidad: lobos, elefantes, leones marinos, ballenas y 180 especies de aves
En una región de la Patagonia se encuentra una de las reservas naturales más impresionantes del mundo: animales polares de toda clase y cientos de aves. La podrán descubrir los viajeros de nuestra próxima Expedición VIAJAR a Antártida y Malvinas.
¿Cuál es la región que sueñas con visitar en la gigantesca Argentina? Tal vez suspiras por la pasión de las calles de Buenos Aires, o ardes en deseos de descubrir las cataratas de Iguazú. Los más aventureros querrán adentrarse en ese abismo similar al fin del mundo que es la Patagonia. Pero hay un trozo de tierra que muchos viajeros pasan por alto y que es la Meca de los enamorados de la fauna: Península Valdés.
Esta maravilla natural se encuentra a solo 10 kilómetros de Puerto Madryn, la última parada que se realizará en la Expedición Viajar a Antártida y Malvinas durante el próximo mes de marzo de 2026. Tras el éxito de la convocatoria de este año, un nuevo grupo de aventureros se embarcará en el crucero MS Fridiof Nansen acompañando a Javier Cacho, físico español investigador de la Antártida, autor de seis libros sobre las exploraciones en el territorio y Premio Divulgación 2022 por la Sociedad Geográfica Española.
Tras una semana explorando el continente helado, las Islas Malvinas y las Shetlands del Sur, los expedicionarios atracarán en Puerto Madryn. Desde allí, tendrán la posibilidad de visitar la reserva natural Península Valdés, una auténtica maravilla natural
Qué ver en Península Valdés
Justo al norte de Puerto Madryn se abren 888.000 hectáreas de estepa patagónica. Además del espectáculo que el paisaje ofrece, este rincón declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO puede presumir de albergar y proteger especies un catálogo de especies animales difícil de encontrar en cualquier otro punto del orbe.
La UNESCO declaró en el momento de su fundación que el parque “contiene los hábitats naturales más importantes y significativos para la conservación in situ de la diversidad biológica, incluyendo aquellos que contienen especies amenazadas de valor excepcional universal”.
Y es que desde su territorio es posible observar los impresionantes saltos de la ballena franca austral, que viene quí entre junio y noviembre para reproducirse y criar; y codearse con colonias de elefantes marinos del sur, de lobos marinos de un pelo y pingüinos de Magallanes.
También aparecen, entre marzo y abril, las orcas, que se acercan a la costa de Punta Norte para cazar crías de lobos marinos. Y, gracias a los abundantes humedales de la península, este rincón es parada de referencia para las aves playeras migratorias, que llegan aquí después de haber cruzado 30.000 kilómetros desde la tundra amazónica. Los amantes de la ornitología descubrirán aquí un paraíso donde anidan el playero rojizo, la robadilla blanca, la becasa de mar, el chorlo de doble collar y el ostreto americano, pero estas son solo algunas de las 180 especies de aves que sobrevuelan la reserva.
Aunque la reserva funciona como parque visitable y recibe a 343.000 personas al año, es también un centro de investigación que juega un papel clave en la preservación de los ecosistemas. Para visitarlo es posible alquilar un coche y recorrerlo por libre, reservar un coche con conductor o contratar un tour.
