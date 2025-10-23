Esta desconocida ciudad argentina que casi nadie visita tiene una reserva Patrimonio de la Humanidad: lobos, elefantes, leones marinos, ballenas y 180 especies de aves

También aparecen, entre marzo y abril, las orcas, que se acercan a la costa de Punta Norte para cazar crías de lobos marinos. Y, gracias a los abundantes humedales de la península, este rincón es parada de referencia para las aves playeras migratorias, que llegan aquí después de haber cruzado 30.000 kilómetros desde la tundra amazónica. Los amantes de la ornitología descubrirán aquí un paraíso donde anidan el playero rojizo, la robadilla blanca, la becasa de mar, el chorlo de doble collar y el ostreto americano, pero estas son solo algunas de las 180 especies de aves que sobrevuelan la reserva.