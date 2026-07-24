48 curvas de herradura consecutivas, más 2750 metros de altitud y un paisaje alpino espectacular: la carretera favorita de los motoristas es tan bonita que es un destino en sí misma
La carretera más emblemática del norte de Italia, recorre las orillas de uno de los lagos más escénicos de la región de Lombardia.
Repartidas por todo el continente europeo encontramos carreteras cuyo trazado recorre y atraviesa paisajes de ensueño, ya sean cadenas montañosas cubiertas de nieve, planicies cubiertas de campos y frondosos bosques, o acantilados suspendidos sobre lagos o el mar. Una de estas magníficas carreteras se extiende en la región norte de la península itálica, con un trazado que, excavado en la roca y atravesando varios túneles naturales, recorre los alrededores del maravilloso lago de Garda.
A los pies de la ladera sur de la cordillera de los Alpes, al norte de la región de Lombardia, la Strada della Forra o SP38 está considerada la carretera más impresionante y bonita de Europa. De trazado sinuoso, ideal para recorrer en moto, la carretera no es conocida solo por la espectacularidad de su entorno, que mezcla el esplendor alpino con el brillo de las aguas del lago Garda; la carretera es también el escenario de una de las persecuciones más trepidantes de toda la saga cinematográfica del espía James Bond.
La carretera del desfiladero
A una distancia de alrededor de dos horas de las principales ciudades del norte de Italia como son Milan, Bologna o Venecia, la carretera se encuentra muy cerca de la ciudad de Verona, perteneciente a la región del Véneto y conocida sobre todo por ser el escenario de la trágica Romeo y Julieta. Todo esto hace que la Strada della Forra – que al castellano se traduce como “Carretera del Desfiladero” – sea uno de los principales referentes para los más aficionados a hacer carretera.
Descrita como “la octava maravilla del mundo” por Winston Churchill, quien en 1949 visitó la zona, los orígenes de la carretera se remontan hasta 1889, cuando varios de los líderes de la zona propusieron la construcción de la carretera, muy necesitada por aquel entonces. Así, en 1913 se inauguró oficialmente la Strada della Forra, con un trazado de unos 6 kilómetros que se adentraba en el corazón del barranco creado por el río Brasa.
El recorrido de la strada
La carretera tiene su punto de partida en el pequeño puerto de Tremosine, en la Via IV Novembre o SS45bis, que en este tramo discurre junto a las aguas del lago Garda. En un desvío hacia la izquierda en dirección norte (o a la derecha en dirección sur) tiene su punto de partida la Strada della Forra, que se adentra a la ladera de la montaña a través de un pequeño túnel que desemboca unos cuantos metros más arriba.
A lo largo de sus 6 kilómetros de recorrido, la Strada della Forra pasa por curvas con forma de herradura y túneles que se adentran en el interior de la montaña, los cuales parecen haber estado excavados por gigantes. Constantemente acompañada por sus maravillosas panorámicas al lago de Garda y el entorno natural del desfiladero del río Brasa, la carretera – que salva un desnivel de más de 400 metros – desemboca en la pequeña localidad de Pieve, que se alza de manera gloriosa sobre el lago.
El pequeño pueblo
Catalogado como uno de los pueblos más bonitos de Italia, Pieve di Tremosine es un encantador pueblecito de callejuelas estrechas, casas de piedra clara y balcones naturales que se asoman a las magníficas panorámicas del lago. Con lugares tan especiales como la iglesia de San Giovanni Battista, templo barroco de los siglos XVI y XVII, o la Piazza Arturo Cozzaglio, el ingeniero responsable de la carretera, en Pieve destaca la increíble Terrazza del Brivido, un balcón suspendido en el vacío a unos 350 metros de altura y desde la que se obtienen unas vistas inigualables.
Tanto el pueblo como la carretera son bastante conocidos por su aparición en la secuencia inicial de la película Quantum of Solace, perteneciente a la saga cinematográfica del agente 007. En la secuencia, la Strada della Forra es escenario de una de las persecuciones de coches más trepidantes y vertiginosas del cine.
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