Cultura, innovación y vida urbana: una ruta por estas dos ciudades te descubrirá la Europa más cosmopolita

En la actualidad, esa energía cultural se mantiene intacta, y podemos ser partícipes de ella en lugares como el casco histórico (Altstadt), con sus callejones de piedra donde se alzan impresionantes iglesias que abordan una gran variedad de estilos arquitectónicos (la románica Grossmünster, conocida por sus impresionante vidriedas de Marc Chagall, destaca entre ellas). Estos edificios medievales contrastan con museos de renombre internacional, como el Kunsthaus Zúrich, que reúne desde maestros medievales hasta creadores contemporáneos, sobresaliendo obras de Munch, Monet, Picasso o Giacometti. Por otro lado, el Museo Nacional Suizo, instalado en un edificio en forma de castillo que parece salido de un cuento, ofrece un interesante recorrido por la historia del país.