Dentro de estas cuevas brilla un cielo estrellado: parece magia, pero es un viaje bajo tierra junto a un río en la otra punta del mundo

En Waitomo, en la isla Norte de Nueva Zelanda, una barca avanza por un río subterráneo bajo miles de puntos de luz azulada. El techo de la cueva parece un cielo estrellado, aunque cada destello procede de una diminuta larva. Esta escena da un motivo muy concreto para viajar a Nueva Zelanda y detenerse en Waikato: observar cómo la vida se adapta a la oscuridad, rodeados de roca caliza y agua.

El monte Taranaki se refleja en las aguas de un pequeño lago alpino de la isla Norte de Nueva Zelanda. / Janice Chen / iStock

Waitomo, el paisaje de la isla Norte que continúa bajo tierra

Sobre las cuevas hay campos, vegetación y afloramientos de piedra. Debajo, el agua ha abierto galerías y cámaras al disolver lentamente la caliza. La roca se formó a partir de sedimentos marinos. El paisaje que se recorre hoy empezó bajo el mar, y todavía cambia con las filtraciones que alimentan estalactitas y estalagmitas.

La erosión permite relacionar este rincón con los paisajes de Australia o los contrastes naturales de Chile : lugares donde la geología ayuda a entender lo que se ve. En Waitomo, parte de ese recorrido también se puede hacer al aire libre. El arco de Mangapohue y la cascada de Marokopa amplían la visita más allá de las entradas a las grutas.

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Qué distingue a las cuevas de Waitomo, Ruakuri y Aranui

Conviene distinguir las tres visitas. Waitomo Glowworm Cave reúne el paseo en barca y el techo de larvas luminosas. Ruakuri ofrece una entrada mediante una rampa en espiral, formaciones minerales y el sonido del agua subterránea; también alberga estos insectos. Cada cueva permite fijarse en un aspecto distinto del subsuelo, desde sus insectos hasta sus relieves.

Aranui es una cueva seca, sin el río subterráneo que caracteriza a las otras cavidades, y carece de esas colonias luminosas. Aquí el protagonismo lo tienen las estalactitas y las estalagmitas, con formas y tonalidades que invitan a observar despacio. La barca bajo las luces corresponde a Waitomo Glowworm Cave.

Estalactitas y estalagmitas forman un espectacular paisaje subterráneo en la cueva de Ruakuri, en Waitomo. / Roman Slavik

Qué son las pequeñas luces que brillan en el techo

¿Qué gana una larva iluminándose en una cueva? La respuesta está en la comida. Los insectos de la especie Arachnocampa luminosa emiten un resplandor azul verdoso que atrae a pequeñas presas. Desde sus refugios cuelgan hilos pegajosos donde quedan atrapadas. La luz es parte de una estrategia de caza.

Su nombre habitual en inglés, glowworm, se traduce como «gusano luminoso», pero se trata de la fase larvaria de un insecto volador. Como ocurre al observar la fauna de Costa Rica , conocer su comportamiento añade interés a la visita. La humedad y la protección del entorno son esenciales para estas colonias.

Las larvas luminosas salpican de azul el techo de las cuevas de Waitomo. / Laurence Crossman-Emms

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Un recorrido en barca para contemplar la cueva desde el río

Antes de embarcar, la visita guiada atraviesa pasajes y salas de roca, incluida la cámara conocida como la Catedral. Después llega el tramo sobre el agua. El guía conduce la barca con ayuda de cuerdas mientras las luces se concentran sobre los viajeros. El silencio permite prestar atención al goteo y a los pequeños destellos.

La relación del agua con la caliza recuerda a los cenotes de la Riviera Maya , aunque la experiencia tiene aquí otro ritmo. La observación se hace desde la embarcación, mirando hacia arriba. Seguir las indicaciones del guía sobre el silencio y la iluminación ayuda a respetar el hábitat y a disfrutar de una escena cuyo atractivo depende precisamente de la oscuridad.

Una barca espera junto a la salida acuática de las cuevas de Waitomo, rodeada por la vegetación. / rumboalla / iStock

La historia maorí de Waitomo y su vínculo con las cuevas

El nombre Waitomo reúne las palabras maoríes wai, agua, y tomo, abertura o sumidero. El propio nombre describe el agua que se interna en la tierra. Las comunidades maoríes conocían estas cavidades antes de su apertura a los viajeros; esa relación forma parte de la historia del lugar y merece tanta atención como sus formaciones minerales.

En 1887, el jefe local Tāne Tinorau y Fred Mace exploraron la cueva utilizando una balsa y velas. Más adelante, Tinorau y su esposa Hinerangi comenzaron a guiar las visitas. Escuchar esta historia devuelve nombres y personas al paisaje, y permite comprender que el recorrido bajo las luces también está ligado a la comunidad que lo dio a conocer.

Una talla tradicional maorí en Te Whare Rūnanga, la casa de reuniones de los terrenos del Tratado de Waitangi. / Rafael Ben-Ari

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