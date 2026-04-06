Las cuevas de Ajanta y de Ellora, dos de los tesoros arqueológicos más impresionantes de la India, Patrimonio de la Humanidad y que se visitarán en la próxima Expedición VIAJAR

Las 29 grutas pintadas y esculpidas de Ajanta están consideradas obras maestras del arte religioso budista. Por ello forman parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1983. Las de Ellora, que ascienden a un total de 34, también pertenecen a la codiciada lista desde el mismo año. Ambas están ubicadas en el distrito de Aurangabad, en el estado de Maharashtra, en el sur de la India, el lugar al que partirá la próxima Expedición VIAJAR en el mes de noviembre de 2026 con la compañía del prestigioso fotógrafo Tino Soriano.