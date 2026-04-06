Las cuevas de Ajanta y de Ellora, dos de los tesoros arqueológicos más impresionantes de la India, Patrimonio de la Humanidad y que se visitarán en la próxima Expedición VIAJAR
Obras maestras del arte budista que el viajero de la próxima Expedición VIAJAR al sur de la India no olvidará.
Las 29 grutas pintadas y esculpidas de Ajanta están consideradas obras maestras del arte religioso budista. Por ello forman parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1983. Las de Ellora, que ascienden a un total de 34, también pertenecen a la codiciada lista desde el mismo año. Ambas están ubicadas en el distrito de Aurangabad, en el estado de Maharashtra, en el sur de la India, el lugar al que partirá la próxima Expedición VIAJAR en el mes de noviembre de 2026 con la compañía del prestigioso fotógrafo Tino Soriano.
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En el caso de Ajanta, el viajero tendrá la oportunidad de adentrarse en un paisaje de colinas boscosas para descubrir estas cuevas, excavadas en la roca entre los siglos II a. C. y VI d. C., en un acantilado vertical sobre la margen izquierda del río Waghora. Las cuevas están conectadas con el río mediante escaleras talladas en la roca.
Estas grutas budistas, Patrimonio de la Humanidad, son un testimonio sublime del arte religioso indio. Los frescos, aún vibrantes tras siglos de historia, narran episodios de la vida de Buda y las historias de los jataka con una sensibilidad pictórica que recuerda a los grandes maestros del Renacimiento. El silencio de las cuevas, interrumpido solo por el canto de los pájaros, envuelve al visitante en una atmósfera de contemplación.
“El desarrollo del budismo, manifestado a través de la arquitectura, las esculturas y las pinturas, es único y da testimonio de la importancia de Ajanta como centro neurálgico de estas actividades. Además, los registros epigráficos hallados en Ajanta proporcionan información valiosa sobre la civilización de la época”, explican desde Unesco.
Las cuevas de Ellora, una creación artística única
Otra estrella de esta Expedición VIAJAR a India del Sur es Ellora, unos 100 kilómetros al sur de Ajanta, con un conjunto monumental que revela la convivencia armónica entre el budismo, el hinduismo y el jainismo a través de varios santuarios dedicados a cada creencia. Excavados uno junto al otro en la pared de un alto acantilado de basalto, entre los siglos VI y IX, estos 34 monasterios y templos son una sinfonía de piedra, donde cada escultura parece emerger de la roca con vida propia.
El punto culminante de esta visita será el Templo de Kailasa, tallado en una sola roca, una obra titánica que representa el monte sagrado del dios Shiva. Columnas, relieves y esculturas se suceden en un despliegue de virtuosismo técnico y devoción espiritual en este templo monolítico, el más grande del conjunto. De hecho, el templo está decorado con algunas de las composiciones escultóricas más audaces y exquisitas que se pueden encontrar en la India. La escultura que representa a Ravana intentando levantar el monte Kailasa, morada de Siva, es especialmente destacable.
Expedición VIAJAR al sur de India
Este viaje es una travesía por el sur de la India, desde las grutas budistas de Ajanta hasta los templos de Hampi, pasando por palacios reales, ciudades vibrantes y selvas exuberantes. El itinerario invita a descubrir un patrimonio cultural fascinante, lleno de contrastes y belleza. Es un recorrido para quienes buscan experiencias auténticas, lejos de los circuitos convencionales. El viaje combina arquitectura monumental, naturaleza salvaje, vida urbana con carácter y la espiritualidad que caracteriza a la India. Mumbai y Bangalore ofrecen una mirada contemporánea y cosmopolita; Mysore deslumbra con su elegancia palaciega y su legado real; Kabini y Nagarhole permiten encuentros cercanos con elefantes, leopardos y aves exóticas en su hábitat natural.
Y en lugares como Belur, Halebid o Pattadakal, el arte escultórico alcanza niveles de detalle y sofisticación que emocionan al visitante. Además, podrán vivir el festival de Dussehra en Mysore, donde el Palacio se ilumina con más de 96.000 luces y la ciudad se transforma en un escenario de leyenda, con procesiones, música y devoción popular. Es el momento perfecto para dejarse envolver por la atmósfera festiva y contemplar cómo la tradición se manifiesta con esplendor.
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