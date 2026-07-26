La cueva submarina con la cúpula de luz azul más impresionante del Mediterráneo: un templo natural donde los rayos de sol entran por una abertura marina e ilumina el agua con un color mágico

Entrar en esta cueva es como atravesar la puerta de otro mundo. Llegas lentamente con tu pequeña embarcación a una estrecha abertura en la roca y, durante unos segundos, es probable que tengas que tumbarte para poder cruzarla. Al otro lado desaparece la luz del exterior y aparece un escenario inesperado: una inmensa cavidad donde el agua parece iluminarse desde dentro con un intenso color azul. Es la Gruta Azul (o Grotta Azzurra, en italiano) en la isla italiana de Capri, uno de los fenómenos naturales más espectaculares del Mediterráneo.

Es uno de los espacios naturales más fotografiados de Italia / Istock / Antonio Gravante

Además de la belleza propia de la cueva, lo que hace único este lugar es el efecto óptico que transforma completamente el agua. Como los rayos del sol entran por una amplia abertura que está bajo la superficie del mar, la luz (filtrada por el agua, absorbe parte del espectro luminoso y deja pasar principalmente los tonos azules) inunda toda la cueva con un resplandor azul intenso que convierte el interior en un espacio que parece casi irreal.

Redacción Viajar

La cueva está en la costa noroeste de Capri y solo puede visitarse en pequeñas embarcaciones de remos. La entrada apenas tiene aproximadamente un metro de altura, dependiendo del estado del mar, lo que obliga a los aventurados pasajeros a agacharse o incluso tumbarse unos segundos mientras el barquero aprovecha el movimiento de las olas para atravesar la abertura.

La impresionante Gruta Azul de Capri / fotograv / ISTOCK

Una vez dentro, la sensación de estrechez que se experimenta a la entrada es completamente diferente. El techo de roca se eleva varios metros sobre el agua y toda la cueva queda envuelta por una intensa luz azul que parece surgir del fondo del mar.

El resultado es tan sorprendente que los objetos sumergidos adquieren reflejos plateados y las paredes parece que estuvieran flotando sobre una superficie luminosa.

Gruta Azul en Capri, Italia. / PleskyRoman / ISTOCK

De santuario romano a uno de los grandes símbolos de Capri

La historia de la Gruta Azul es tan impresionante como la luz del interior. Durante la época romana formó parte del entorno del emperador Tiberio, que pasó largas temporadas en Capri y utilizó la cueva como ninfeo o espacio dedicado al agua. La prueba de esto son los numerosos hallazgos arqueológicos, entre ellos restos de esculturas, en la zona.

Con el paso de los siglos, la gruta cayó en el olvido y las leyendas locales hablaban de espíritus y criaturas marinas que habitaban su interior, por lo que era normal que muchos pescadores evitaran acercarse a la entrada. Pero, en 1826, un pescador local se la mostró al escritor alemán August Kopisch que, al igual que hizo el pintor Ernst Fries, la redescubrió y la popularizó por toda Europa, despertando el interés de viajeros y artistas.

Cuando visites la isla de Capri, incluye sí o sí en tu itinerario la Gruta Azul, aunque deberás reservar con antelación por su popularidad y te recomendamos que hagas la visita en las primeras horas de la mañana que es cuando se dan las mejores condiciones para disfrutar del fenómeno luminoso, siempre que el estado del mar permita acceder a la cueva. Pero también añade al viaje otras paradas obligatorias en la isla como los Farallones (o Faraglioni), Anacapri, las vistas desde el Monte Solaro y sus senderos junto al mar.