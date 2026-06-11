La cueva más impresionante de Europa esconde "los ojos de Dios": tiene 262 metros de longitud, más de 7.000 años y orificios perfectamente formados

En el corazón de Bulgaria está Prohodna, una cueva gigantesca de más de 260 metros de largo que esconde dos aberturas idénticas en su techo. El efecto visual es tan perfecto que parece hecho a mano, pero se formó de manera natural por el desgaste de la roca durante millones de años. Es uno de los destinos más buscados por los viajeros que aman la aventura, debido a que este lugar sirvió como refugio para humanos hace más de 7000 años.

La Cueva Prohodna, también conocida como la Cueva de los Ojos de Dios / Istock / EMILY M WILSON

Esta cueva se encuentra entre las montañas de Karlukovo, concretamente en la provincia de Lovech, cerca de su pueblo al noroeste de Bulgaria. Cuenta con muchísimas leyendas y mitos locales que aportan muchísimo misterio. Una de las historias más conocidas es la creencia de que los agujeros de la cueva representan los ojos de Odín, el personaje principal de la mitología nórdica.

Adriana Fernández

Uno de los misterios más impresionantes de Bulgaria

Según la leyenda, Odín perdió un ojo para obtener sabiduría, y algunos habitantes locales creen que al mirar a través de los agujeros de la cueva, pueden recibir visiones y revelaciones espirituales. Dentro de esta cueva, se encuentra un lugar conocido como la "Galería de los Milagros", una serie de enormes formaciones de rocas que se parecen a siluetas humanas y animales. Según la tradición, aquellos que pasan por esta galería son bendecidos con buena suerte y protección contra el mal.

A medida que la popularidad de la cueva Prohodna fue aumentado en los últimos años, se han tomado medidas para preservar este sitio natural. Las autoridades búlgaras han incorporado una serie de normas para garantizar la conservación del entorno y promover un turismo sostenible en la región. Los turistas deben respetar estas reglas y tratar la cueva con el cuidado y el respeto que merece.

Entrada de la cueva Prohodna con imponentes muros de piedra caliza Karlukovo Bulgaria / Istock / ankarb

Este lugar fue habitado desde el Neolítico y en él se han rodado películas y documentales, tanto nacionales como internacionales como la superproducción The Way Back. Entrar en Prohodna es como entrar en una gran catedral con un techo de unos 35 metros de alto. Durante el inicio de primavera, la luz del sol se filtra en un ángulo perfecto que, según los expertos, utilizaban las civilizaciones prehistóricas para hacer rituales agrícolas y de fertilidad.

Salto de bungee en cueva de Pohodna, Bulgaria / Istock / Didi_Lavchieva

Además, cuenta con una salida tan grande como su entrada, la Gran Entrada, en la que se puede ver a los turistas practicar deportes extremos como el puenting y la escalada. A lo largo del bosque, que forma parte del parque geológico Iskar-Panega, también se encuentran otras cuevas y aberturas rocosas más pequeñas que forman este paisaje de ensueño.