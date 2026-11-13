El refugio donde los manatíes se reúnen cuando llega el frío: un invierno de aguas transparentes y paseos sobre manantiales

En Crystal River, en la costa occidental de Florida, el frío tiene un efecto inesperado: acerca a los manatíes a los manantiales. Bajo la superficie transparente pueden distinguirse sus cuerpos redondeados, casi inmóviles, hasta que alguno asciende a respirar. El invierno convierte estas aguas en un refugio para la fauna, una razón muy concreta para viajar a Estados Unidos durante los próximos meses y mirar Florida desde otra orilla.

Un manatí junto a la orilla arbolada. / istock

Kings Bay, la Florida de los manantiales

La vida de Crystal River gira alrededor de Kings Bay, conectada con el mar y alimentada por surgencias de agua dulce. En este paisaje de canales, islas y vegetación costera se encuentra el refugio nacional creado para proteger al manatí de Florida. El atractivo está en observar cómo un animal utiliza su propio hábitat, sin pedirle que se acerque ni convertir el encuentro en una exhibición.

La escena amplía la imagen del estado que ofrecen los edificios art déco y los barrios de Miami . Ambas paradas pueden formar parte de un viaje más largo, reservando días y desplazamientos suficientes. Florida permite alternar cultura urbana y espacios naturales, pero Crystal River merece tiempo propio, especialmente si el objetivo principal son los manatíes.

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Por qué se concentran aquí cuando baja la temperatura

Los manatíes necesitan protegerse del agua fría. Cuando desciende la temperatura del mar, buscan el calor relativamente estable de los manantiales y reducen el gasto de energía. Los días fríos pueden favorecer las concentraciones en las surgencias, aunque el número y la ubicación de los animales cambian. Son libres de entrar, salir y moverse por la bahía.

La temporada de protección invernal del refugio va del 15 de noviembre al 31 de marzo. Diciembre, enero y febrero ofrecen, por tanto, una ventana interesante para preparar el viaje. Elegir las fechas según la biología del animal mejora el sentido de la visita, una idea que también ayuda a entender los recorridos para observar elefantes adaptados al desierto de Namibia .

Un manatí nada bajo un kayak en aguas transparentes. / istock

Three Sisters Springs, mirar el agua desde una pasarela

En Three Sisters Springs se puede observar el entorno desde tierra, siguiendo la pasarela que bordea los manantiales. Las ramas enmarcan el agua y el fondo visible ayuda a descubrir movimientos lentos, sombras y siluetas. La visita desde la orilla permite disfrutar de los manatíes sin entrar en el agua, una alternativa especialmente valiosa cuando necesitan descansar sin molestias.

¿Hace falta nadar para que el viaje merezca la pena? El paisaje responde por sí mismo. Observar durante unos minutos cómo un animal sube a respirar puede resultar más interesante que perseguir una fotografía cercana. La calma es parte de lo que se viene a buscar aquí.

La vegetación bordea las aguas de los manantiales. / Mark Bias

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Un encuentro que exige dejar espacio

Los accesos acuáticos y las zonas protegidas varían según las necesidades de los manatíes. Durante el invierno hay áreas reservadas para su descanso, y Three Sisters Springs puede cerrar temporalmente la entrada por agua. Respetar las restricciones permite que el refugio siga cumpliendo su función. Si se elige una actividad acuática, debe realizarse con un profesional autorizado y siguiendo las indicaciones vigentes.

Evitar tocar, alimentar, rodear o separar a una madre de su cría es fundamental. La observación pasiva mantiene la iniciativa del lado del animal. La distancia también forma parte de una buena experiencia de fauna, como ocurre en los safaris africanos . El recuerdo puede ser magnífico sin que el viajero intervenga en lo que está sucediendo.

Un manatí sobre un fondo de plantas acuáticas. / istock

Montículos indígenas y senderos junto al río

Crystal River conserva otra historia a pocos pasos del agua. Su parque arqueológico reúne seis montículos, espacios ceremoniales y restos de un asentamiento utilizado durante siglos por comunidades indígenas. El río también fue lugar de intercambio, reunión y memoria. El museo y los caminos ayudan a reconocer ese pasado en un terreno que a primera vista podría parecer simplemente una elevación cubierta de hierba.

Desde el montículo principal se contempla el paisaje fluvial; en la reserva costera, los senderos atraviesan distintos ambientes de bosque y marisma. Conviene elegir el recorrido según el estado del terreno y el tiempo disponible. Alternar observación de fauna, paseos y patrimonio evita reducir el viaje a un solo avistamiento, una combinación que también funciona en las rutas de naturaleza de Costa Rica .

Una fachada de piedra de un museo en Crystal River. / istock

Haz realidad los viajes que siempre has leído en VIAJAR

Cuando empiezas a pensar en un viaje a Estados Unidos para conocer Crystal River, conviene decidir cuánto tiempo dedicar a los manantiales y cómo combinarlos con el resto de Florida. Los expertos que conocen el destino pueden ajustar fechas, actividades y presupuesto a tus intereses. Club VIAJAR se ha unido con PANGEA para ayudarte a viajar como eres, con un recorrido pensado para ti y apoyo durante el viaje.

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Vista aérea de los manantiales rodeados de bosque. / Mark Bias

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