Los cruceros fluviales favoritos de los viajeros mayores de 60 años: recorren castillos, monasterios y ciudades Patrimonio de la Humanidad sin necesidad de hacer y deshacer maletas

Hace ya años, incluso décadas, que los cruceros se han convertido en una de las principales formas que los turistas tienen para descubrir sus destinos deseados. Ya sea alrededor del Mediterráneo, por el Caribe o por las tierras heladas de la Antártida, el crucero es también una manera muy cómoda de recorrer el mundo, pues lo único por lo que hay que preocuparse es pasarlo lo mejor posible.

Un crucero por el Nilo / Istock / Givaga

Aunque la modalidad de crucero más conocida que hay es la que recorre mares y océanos, durante los últimos años ha habido un auge en el ámbito de los cruceros fluviales. De sobras conocido es el crucero por el río Nilo, que llegó a inspirar una de las novelas de Agatha Christie. Pero, a parte de este, son muchos otros los cruceros que puedes hacer para descubrir las maravillas que se encuentran a orillas de algunos de los ríos más destacados del continente.

Redacción Viajar

La comodidad por delante de todo﻿

Cuando uno es joven, la idea de meterse dentro de un crucero puede ni se le pase por la cabeza. A esas edades, lo que uno prefiere es la anarquía de elegir el destino y el recorrido que le de la gana, levantarse por la mañana y decidir en ese mismo instante qué es lo que visitar ese día. Pero cuando se alcanza cierta edad, el que haya un orden preestablecido, con unos horarios a seguir, se vuelve cada vez más apetecible.

Los cruceros nos permiten conocer el mundo de una manera distinta / Istock / cookelma

A continuación van los tres cruceros fluviales que, en los últimos años, han experimentado un crecimiento más grande en el número de turistas que llevan a bordo. Y es que los ríos y destinos que recorren valen muchísimo la pena.

Crucero por el Danubio

Uno de los principales ríos del centro de Europa, fuente de inspiración para el compositor austríaco Johann Strauss II, a lo largo de su curso atraviesa un total de diez países, recorriendo una gran variedad de paisajes y territorios desde su nacimiento hasta desembocar en el Mar Negro. De esta manera, el río avanza por lugares tan impresionantes como la Selva Negra alemana, una pequeña parte de los Alpes más orientales, o las estepas de países como Croacia, Serbia o Rumanía.

El Danubio a su paso por Budapest / Istock / tibor5

El río atraviesa, además, cuatro de las capitales más bonitas e importantes del corazón del continente: Viena, con un importantísimo patrimonio artístico y musical; Budapest, que alberga varios monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad; Bratislava, con uno de los centros históricos más espectaculares de la región; y Belgrado, de pasado profundamente soviético.

Crucero por el Rin

Clave en el desarrollo de la historia de las diferentes civilizaciones y culturas que a lo largo de los siglos han habitado Europa, este destacado río recorre algunos de los principales países del norte del continente. Con su nacimiento en los Alpes y la desembocadura en el Mar del Norte, el Rin atraviesa paisajes y países muy diversos.

Las famosas Cataratas del Rin / Istock / Fly_dragonfly

Además de contar con uno de los enclaves geográficos más imponentes de Europa -pues esa es la palabra perfecta para definir las cataratas del Rin en Schaffhausen-, el río pasa por importantes ciudades como Basilea, cuyo carnaval está catalogado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad; Estrasburgo, con un centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad; Colonia, donde se erige una de las catedrales más impresionantes del mundo; y Róterdam, con uno de los conjuntos arqueológicos más interesantes que existen.

Crucero por el Duero portugués

A pesar de tener gran parte de su recorrido en territorio español, es en la zona portuguesa que los cruceros por este río tienen más importancia. Como es su parte española, la ribera del Duero en Portugal es también una muy buena zona para la producción de vino, por lo que a lo largo del recorrido se encuentran algunas de las mejores bodegas del país.

El Duero a su llegada a Oporto / Istock / Aleh Varanishcha

A parte de los maravillosos paisajes de las regiones de Trás-os-Montes y Douro litoral, a bordo del crucero por el Duero podrás hacer parada en alguna bodega y degustar los excelentes vinos y la deliciosa gastronomía del territorio, atravesar algunos de los puentes más coquetos del curso del río, o descubrir lugares tan especiales como Oporto, una de las principales ciudades de Portugal y cuyas cepas de vino de Oporto están catalogadas como Patrimonio de la Humanidad en la categoría de paisaje cultural.